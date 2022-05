Barcelona vuelve a ser el epicentro del eCommerce en E-SHOW Metaverso, digitalización, omnicanalidad y logística de última milla, entre los temas destacados Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 2 de mayo de 2022, 10:58 h (CET) España es el único país europeo donde ha crecido el eCommerce en el primer trimestre del año. Así, en los tres primeros meses de 2022, el comercio electrónico aumentó un 6% a nivel nacional mientras que la cifra global ha mostrado un descenso del 3%. Un dato que demuestra que el boom del comercio online en España es una realidad, y es en este contexto en el que Barcelona volverá a ser el epicentro de eCommerce los próximos 4 y 5 de mayo en E-SHOW Barcelona, en el pabellón 1 de Fira de Barcelona.

La 38ª edición del mayor evento B2B de eCommerce y retaildeEspaña, y referente europeo,recibirá a más de 6.000 directivos y expertos en comercio electrónico, marketing digital, Big Data e Inteligencia Artificial. Además, contará con la participación de más de 120 empresas expositoras, líderes del sector, en la que será la primera edición post pandemia.



BDAIW, Prestashop Village y FBA Show

E-SHOWBarcelona volverá a contar con un espacio destinado exclusivamente al marketing digital como esTechnologyfor Marketing (TFM).Pero, además, la 38ª edición de E-SHOWcontará con destacadas novedades. Por un lado,co-organizará la primera edición de Big Data & AI World Barcelona tras el éxito de esta feria en Londres, París, Frankfurt, Singapur y Madrid. Asimismo, E-SHOW Barcelona sumaráa su portfolio el FBA Show.Un espacio exclusivo con estands y un auditorio en el que se ofrecerán ponencias centradas en estrategias para vendedores de Amazon.

Por último, este año se ha llegado a un acuerdo con PrestaShop, que tendrá un espacio exclusivo en E-SHOW Barcelona, el PrestaShopVillage. Un área en la que se expondrán las soluciones de la multinacional y se ofrecerán ponencias en las que se abordarán las novedades del sector.

Presencia de los líderes del eCommerce, MarTech, Big Data & IALa edición de este año se centrará en aportar las soluciones más innovadoras y eficientes para el sector del comercio online, el marketing digital, el big data y la IA.Por ello, el salóncontarácon la presencia de líderes de estos sectores como sonAdobe, ScalaPay, Stripe, Big Commerce, Avalara, DHL, Soprano Design, Zeotap, Partoo, Ungess, Watchity, Sinch, Denodo, Carto, Festo, Dremioy DataCentric, entre muchos otros. También acudirá PlainConcepts, junto al robot cuadrúpedo Spot.

La oferta ferial se complementará con más de 100 actividades programadas como workshops y sesiones de formación, así como ponencias de más 150speakers nacionales e internacionales. Destacar la presencia deTimo Raab, Global E-commerce Director deL’Oréal; Peter Hartmann, Global Digital Marketing Manager de Henkel; Fernando Esteban Country Director Ibericade Rituals; Magdalena Szuszkiewicz, General Manager Gorillas España; Daniel Balboa, DX Project Management Officer de LG Electronics; Ana Tejeiro, Marketing AutomationSpecialist deRastreator; Shachar Meir, Data Engineering Director de Meta (ex Facebook) o Noemi Moreno, Data &AnalyticsEngineering Lead de AstraZeneca, entre muchos otros. Instituciones como el CDO Club Spain &Latam, eventpartner, ofrecerá contenido de actualidad de la mano de líderes del sector.

En definitiva, en E-SHOW Barcelona se abordarán casos de éxito y nuevos conceptos surgidos del cambio de comportamiento del consumidor, la gestión eficiente de la logística inversa o las nuevas aplicaciones de la IAen elservicio al cliente, ventas y marketing. Así, E-SHOW Barcelona 2022 contará con auditorios centrados en Marketplace &CRO, Edelivery& Cross Border,CustomerExperience y Omnichannel, entre otros. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Barcelona vuelve a ser el epicentro del eCommerce en E-SHOW Metaverso, digitalización, omnicanalidad y logística de última milla, entre los temas destacados Consejos para hacer amigos en grupos de chat Son herramientas ideales para conocer personas, tanto del mismo sitio como de otros lugares del mundo Análisis del metaverso y su posible impacto en el retail Propone un mundo virtual en el que las personas viven, trabajan, compran e interactúan con otras desde la comodidad de su sofá en el mundo físico El mobile gaming es la segunda plataforma de redes sociales donde los usuarios prefieren ver anuncio Los consumidores son más propensos a comprar productos/servicios anunciados en Google (34%), Facebook (30%) y en las apps de juegos de los móviles (29%) Amnistía califica de "hito" el acuerdo sobre la Ley de Servicios Digitales, pero lamenta que no vaya "más allá" “Ayudará a proteger los valores humanos fundamentales como dignidad, autonomía y privacidad en la era digital"