El festival OFFF 2022 reflexionará sobre el futuro del arte digital con el foco puesto en el metaverso y las plataformas NFT La 21º edición se celebra del 5 al 7 de mayo en el Disseny Hub Barcelona Redacción

viernes, 29 de abril de 2022, 10:55 h (CET) Después de dos años sin presencialidad, la semana que viene comienza la edición más esperada del OFFF, con todas las entradas agotadas. Es el festival de referencia que muestra las últimas tendencias en el ámbito de la creatividad, el diseño y la cultura digital y se celebra del 5 al 7 de mayo en el Disseny Hub Barcelona.

El cartel de la 21ª edición es uno de los más fuertes de su historia, reuniendo presencialmente a más de 62 ponentes. Algunos de los más destacados son David Carson, DixonBaxi, Musketon, Paula Scher, Porto Rocha, Refik Anadol, Stuart Landfield y Timothy Goodman, entre muchos otros.



'Ouche' es la nueva plataforma NFT creada por artistas y diseñadores de la red mundial de OFFF. El miércoles 4 de mayo, en el marco del festival, se presentará la primera exposición virtual con obras que podrán ser compradas o subastadas.

La clausura del festival será el 7 de mayo con los Main titles, dirigidos por GMUNK y la proyección de un mapping sobre la Casa Batlló de Barcelona creado para la ocasión por el artista internacionalmente reconocido Refik Anadol.

OFFF reúne a la comunidad más amplia de profesionales del sector del diseño y creatividad local e internacional. Un evento de referencia a nivel mundial y desde su lanzamiento en el año 2000 se ha organizado en más de 40 ciudades, con próximas ediciones en Barcelona, Tel Aviv y Sevilla. Hoy en día OFFF es una forma de entender la creatividad visual.

El cartel de la 21ª edición es uno de los más fuertes de su historia, reuniendo a más de 62 ponentes vinculados con el ámbito de la creatividad, el diseño, el arte visual y la cultura digital. El festival celebrará conferencias, workshops, masterclasses, instalaciones, sesiones creativas en diferentes espacios de Disseny Hub Barcelona: sala Roots, sala Open Room, sala AND... y Adobe Creativity Hub el nuevo espacio Agora que acomodará los masterclases. Como cada año, el festival brindará acceso gratuito a las Fun Zone en los espacios exteriores del Disseny Hub con una propuesta gastronómica y streaming de las conferencias en vivo.

Entre los invitados destacados están el icónico David Carson, que capitaneará un workshop donde el público podrá crear su propio cartel utilizando su famosa técnica collage y DixonBaxi, la agencia de diseño con sedes en todo el mundo. También habrá charlas del creativo colorista Musketon, Paula Scher, una de las diseñadoras gráficas más aclamadas del momento y socia de la consultora de diseño Pentagram; así como Porto Rocha o Refik Anadol, pionero en la estética de la inteligencia artificial; el escritor y director más detallista Stuart Langfield, o el muralista e ilustrador Timothy Goodman, entre muchos más.

La presente edición del festival se inaugurará el jueves 5 de mayo con la presentación del rebranding y nueva identidad visual de del OFFF a cargo del estudio barcelonés VASAVA. Además de su aplicación como campaña de OFFF 2022, la nueva identidad visual se presentará también en la renovada página web del festival. El cambio nace de la necesidad de evolucionar y transformar constantemente no sólo la apariencia del festival, si no también sus objetivos, cada vez más ambiciosos y universales.

En la colaboración con Wix Playground, OFFF presenta un nuevo concurso para los jóvenes talentos creativos "On the Rise 2022" (diseñadores, ilustradores, directores y otros profesionales creativos emergentes), ofreciendo un escenario para mostrar su trabajo y recibir el merecido reconocimiento de la comunidad creativa internacional. Los 7 ganadores selecionados de un total de 500 submissiones de 40 países presentarán sus proyectos en el escenario principal de OFFF.

Habrá diversas actividades paralelas a las conferencias como talleres gratuitos de Designit y Wacom, o clases magistrales y tutorias personalizadasa cargo de Adobe Creativity Hub, o charlas de Houdini. Habrá dos zonas con proyecciones en el patio de Disseny Hub y una zona gastronómica propulsada por BOW y Moritz, acompañada por los DJs invitados. El 5 de mayo, habrá sesiones de pintura en vivo promovidas por Montana: un mural de David Milan, y Timothy Goodman pintará en directo la foodtruck de Flax&Kale.

La clausura será el sábado 7 de mayo con Main titles (títulos de crédito) que estarán dirigidos por GMUNK, el visionario cuya creatividad e innovación le ha consolidado como uno de los mejores directores visuales a nivel mundial.

El final oficial del festival se materializará con un evento muy especial: la proyección de un mapping sobre la Casa Batlló de Barcelona creado para la ocasión por el artista internacionalmente reconocido Refik Anadol. Será una reinterpretación digital de la fachada de este emblemático edificio de Gaudí para convertirla en un NFT valorado entre uno y dos millones de dólares. Esta obra de arte digital será subastada junto con otras obras de artistas mundialmente reconocidos como Warhol, Basquiat, Van Gogh o Monet. La proyección será el mismo 7 de mayo a partir de las 21.30h.

