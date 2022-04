​Los datos anuales de la asignación tributaria José Morales Martín, Gerona Lectores

viernes, 29 de abril de 2022, 09:03 h (CET) Los datos anuales de la asignación tributaria demuestran que la sociedad sabe que la Iglesia sigue al lado de los que más lo necesitan, y que aporta algo sustancial para la convivencia civil. Esto se ha manifestado especialmente durante la pandemia, pero también ahora, cuando es necesario volver a poner en pie tantas cosas, no sólo en el orden material, sino en lo que se refiere al orden justo, a la fortaleza moral y a la esperanza en tiempos especialmente dolorosos.

Los datos anuales de la asignación tributaria a favor de la Iglesia católica en la Declaración de la Renta de 2021, correspondientes a la actividad económica del año 2020 ofrecidos estos días pasados, con máxima transparencia son por eso ocasión de gratitud y de responsabilidad, a la hora de hacer la declaración.

