Sánchez juega con las vidas

Cuando uno va a tomar algo con los amigos y a la hora de pagar, le entran ganas de ir al baño, se suele decir:” No te hagas el loco”. Cuando uno ha cometido un error y quiere alegar la excusa de que no era consciente de que lo estaba haciendo, se suele decir:” No te hagas el loco”. No obstante, en latín se dice: “ Ignorantia juris non excusat”. Los países de derecho europeo con una tradición del derecho romano también pueden usar una expresión de Aristóteles traducida al latín: nemo censetur ignorare legem.

¿Por qué digo esto? Porque hoy dice la prensa:” Sánchez anuncia en Kiev el mayor envío de armamento español”. Esto quiere decir que habrá más muertes. Y como no le supongo tonto a Sánchez, en el caso de que se descubra al final del conflicto que el Gobierno de Zelenski era corrupto, nuestro presidente tendrá preparado un arsenal de “excusatios” para justificarse. Será entonces cuando cabrá decirle aquello de:” No se haga el loco, Sr. Sánchez”. Ni siquiera tendrá excusatios por la parte eclesiástica porque ya dijo Inocencio III que la ignorancia no es excusa siempre que el acto sea notorio.

Por otra parte, a su conciencia tampoco la engañará porque dice la Biblia que Dios habla al hombre a través de la conciencia. Sr. Sánchez, usted eligió ocupar el cargo de presidente sabiendo la responsabilidad que tiene. Luego, ándese con ojo que está jugando con vidas humanas.