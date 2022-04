En Albacete y en Torrejón, peligra su población

En Torrejón de Ardoz (132.000 habitantes) se encuentra el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN. El CAOC son las siglas de “Combined Air Operations Centre” en inglés. En Albacete (170.000 habitantes) tenemos la Escuela de Pilotos de la OTAN o Programa de Liderazgo Táctico. El TLP son las siglas en inglés del “Tactical Leadership Programme”. Y en ambas ciudades, justo al lado de sus núcleos urbanos (de mi casa a 900 metros), se encuentran dos de los principales aeropuertos militares españoles.

Dos posibles objetivos españoles para Rusia

No hace falta leer en estos días al teniente coronel retirado del ejército del aire, D. José Ignacio Rodríguez, para saber que estas instalaciones son hoy más peligrosas que nunca ya que, como él publica "en todas las guerras -no sólo en la de Ucrania-, estos centros son el primer objetivo militar al que un país contrincante va a atacar".

¿De verdad que nadie somos conscientes del riesgo que supone para las personas que vivimos tan cerca de estas instalaciones militares, tanto en Torrejón de Ardoz como en Albacete? Con la intervención militar de Putin en Ucrania alguien ha hecho saltar las alarmas y no es que yo pretenda asustar a nadie, sino seguir denunciando como siempre hice esta locura.

A) La escuela de pilotos de la OTAN (TLP) de Albacete. No es la primera vez que denunciamos la ubicación de esa escuela de pilotos de la OTAN desde LA TERCA UTOPÍA, tanto a nivel social, político o como grupos antimilitaristas (Albacete por la Paz y Plataforma contra la militarización de Albacete).



Y es que, el TLP o programa de liderazgo táctico ya estuvo ubicado, primero, en Jever (Alemania)y después en Florennes (Bélgica) hasta que sus poblaciones –más pacifistas y conscientes que nosotros- lograron que se la quitaran de sus casas. Pero aquí, nos da todo igual y ya llevamos 13 años con ella. https://latercautopia.com/el-tlp-de-la-otan-ya-esta-en-albacete-y/

B) El Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN de Torrejón Así, elCentro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN de Torrejón, ha vuelto a salir a la palestra con las primeras denuncias: Una, del citado teniente coronel y otra, la del senador Carles Mulet (del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal en las Cortes Valencianas).

Pero aquí en Albacete, la más peligrosa que nunca Escuela de Pilotos de la OTAN, a excepción de los cuatro gatos y gatas que quedamos de ConMilab, NADIE protesta jamás, pese a que ya cayeron dos aviones en las proximidades de la capital, con varios muertos por desgracia y cuando aún no había serias amenazas bélicas como ahora. Antes al contrario, aquí se jalean su Base Aérea, su Ala 14, su Maestranza y a su TLP. ¿Alguien me puede explicar tamaña contradicción?

España más militarista –y de la OTAN- que nunca



Mientras, en España, para no incomodar al envalentonado Joe Biden, ni a sus Estados Unidos, ni a la OTAN –en la que queremos ser cada día los paletos más pelotas-, corremos todos los riesgos (USA siempre monta y dirige sus guerras desde lejos) mandando armas a Ucrania, aumentando nuestro gasto militar como nunca, apoyando acríticamente a la NATO y ahora, por si no era suficiente, gastaremos más de 37 millones de € para la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid durante los próximos 29 y 30 de junio. https://youtu.be/t9feywWEN10

Ah y si alguien protesta o discrepa de este pensamiento único cada día más tenaz, se le acusa de no ser patriota o de ser un peligroso radical como a nosotros mismos oa la gente de Unidas Podemos. Da igual que hasta el Papa Francisco o las comunidades cristianas de base digan lo mismo.

Último sondeo del CIS

Y yo me pregunto, ¿Desde cuándo en España dejamos de ser Pacifistas y de abandonar nuestro célebre y sonado NO A LA OTAN? … Antes al contrario “la mayoría de los españoles defiende no aumentar el gasto militar” https://www.publico.es/sociedad/barometro-cis-mayoria-espanoles-defiende-no-incrementar-gasto-militar.html

Así se desprende del último sondeo del CIS, de esta misma semana según el cual tan sólo un 45,3% de la población española considera que España debería aumentar el gasto militar frente al 47% que cree que no se debería incrementar o que incluso debería disminuir.

En fin, perdonen mi cabreo pero me cago en todas las guerras y en los cínicos políticos que hoy se apuntan a un bombardeo, empezando por el PSOE, a quién ya dejamos de apoyar desde el engaño de "OTAN de entrada no" y al que ya no vamos a permitirle más mentiras,ni más renuncias a su programa, ni más traiciones al acuerdo de investidura firmado con sus socios de Unidas Podemos, por mucho que nos sigan diciendo "Cuidado que viene Vox".



No sé cómo los verdaderos socialistas y sus críticos y honestos militantes, siguen tan callados, jaleando estas tropelías, desoyendo sus principios, criticando el pacifismo de sus compañeros de gobierno y hasta negando los llamados a la paz y en contra del envío de armas a Ucrania del mismísimo Papa de Roma.