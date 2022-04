Si yo fuera presidenta Debemos de acabar con el porcentaje tan elevado de pobreza que a día de hoy tenemos en España Conchi Basilio

miércoles, 27 de abril de 2022, 09:23 h (CET) En primer lugar, debo dejar muy claro, que no soy de ningún partido en absoluto, que estoy siempre a favor de la verdad y la justicia, pero sobre todo de los derechos humanos, de los derechos de todo trabajador, de una vida digna, que conlleva tener un trabajo fijo, una vivienda y un salario que permita cubrir las necesidades básicas y principales de cualquier familia sin ninguna distinción. Que debemos de acabar con el porcentaje tan elevado de pobreza que a día de hoy tenemos en España.

Respetar y dar las mismas oportunidades de lo que se entiende por una vida digna a todas las personas con discapacidad y no acallarlos con unos miseros euros al mes.

Que todas las empresas de más de 50 trabajadores deberían por ley contratar en su plantilla como mínimo más del 3% de personas con discapacidad.

Que sobran con los políticos, la mayoría de todos los consejeros, que son cientos y cientos, ya que se supone que los dirigentes son personas sobradamente preparadas para la dirección de un país.

Que hay demasiados Ministerios, los dejaría casi en la mitad

Que todos los políticos se rebajen el 50% su sueldo, debido al momento tan delicado por el que estamos pasando a nivel mundial.

Que se eliminen de una vez por todas, “ los sueldos vitalicios ”, y cuando acaben su legislatura, vuelvan a sus puestos anteriores y se jubilen como un trabajador más.

Que no tienen porque cobrar dietas, ni desplazamientos, con lo que cobran es suficiente, y si no que miren para los países nórdicos, que van en transporte público y tienen un bono para todo el mes.

Menos utilizar el avión privado, los coches oficiales y demás gastos innecesarios.

Que deriven todos esos millones que estamos recortándoles hacia una sanidad pública más digna y mejor y también una educación gratuita, con todas las faltas de profesores, psicólogos y demás faltas de renovación de todo tipo, instalaciones etc.

Que suban las pensiones con el IPC real, según “El Pacto de Toledo”, pero no el promedio del año como están haciendo.

Una atención digna, más adecuada y mejor preparada, en todos los sentidos, para nuestros mayores y total renovación de las residencias de ancianos, más medicalizadas y con más atención personalizada.

Mejor atención y más derechos para que tengan una vida digna, para todas las personas con distintas discapacidades, que es en quien menos piensan, pero a los que se les recortan muchos derechos, después de muchos años de lucha.

Menos viajes, menos fotos, menos postureo, menos discursos baratos que ya no convencen a nadie, más realidades y más esfuerzo para levantar España.

Más abrir empresas estatales o particulares y menos dependencia de otros países, que lo que nos sobran son personas con necesidad de trabajar “ con sueldos dignos ” y tenemos grandes mentes que se marchan, porque aquí en nuestro país, no se les valora, ni se invierte lo suficiente en investigación como en otros países.

Y en cuestión de corrupción, ya no hago ni mención, porque no tendríamos suficientes cárceles para tanto "chorizo", ya que todo sale siempre del obrero, quien se pasa más de media vida trabajando, para cobrar una misera pensión, con la que tiene que hacer malabares, además de ayudar a sus hijos, nietos y demás allegados, porque les da pena como tienen que vivir.

Más transparencia, (pero de verdad), menos comedias, más digitalización, (pero sin los fallos que están teniendo).

Más comunicación entre los distintos departamentos dentro de los Organismos Oficiales, Juzgados y demás, para que no sigan cometiendo los errores flagrantes que están pasando.

Menos enchufismo, que hay que tenerlo hasta para poder morirte dignamente, “por desgracia”.

Además de muchas otras cuestiones que me quedan en el tintero.

