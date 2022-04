Pasa ligero de equipaje por este mundo

He efectuado un recorrido indeleble por los laberintos, recovecos de mi mente y de la realidad que me merodea. Calle a calle, "amistad a amistad", y de muchas experiencias que me ha legado mi caminar por este mundo letrístico, de la cultura de las artes, y de otros cánones. He logrado ir descodificando Los amigos (as) 1, 2, 3, contados con los dedos de las manos, conocidos un montón, y la inmensa mayoría más abajo. Empero, es mundo, porque no somos ni agua bendita, ni monedita de oro para caerle bien a todo el mundo.





Dice Omar Kheyyam, en su obra Rubaiyat, en una de sus partes conducentes así: “Al mundo, ¿a qué venimos? Después, ¿por qué nos vamos? ¿Qué quiere esta existencia que nos ha sido impuesta? Arden las almas bajo su peso y se convierten en cenizas, mas yo no logro ver la hoguera". Esa es una ley natural de la vida desafortunadamente. Considero quien lo niegue, no tendría los pies ni mente sobre este noble tierra que no regaló Dios y que muchos poderosos-potencias mundiales-, se han tomado las atribuciones de apropiarse como que alguien les otorgó algún título, fue a la brava que se fueron posesionando como cualquier delincuente.





Eso es soberana maldad, porque ellos saben que fue Dios quien creó los cielos y la tierra y todo lo que hoy por hoy se tiene, por supuesto modificado por sus científico, que creen ser mejores que Dios. En fin, de seguro en su momento tendrán du soberano castigo, por sinvergüenzas. "A Dios lo que es de Dios".





Ya mucho han pisoteado su benevolencia, su gratitud, pero no entienden, creen que mientras mas guerras inventen, pueblos contra pueblos, hacen bien, pues no, lo que hacen es estar destruyendo al ser humano, la paz que trajo el Señor a este mundo, la cual sea ha irrespetado hasta la saciedad.





Cuando estas potencias, imperios mundiales quieran despertar de ese sueño maquiavélico que tienen contra todos será demasiado tarde, porque va a surgir un nuevo libro de la vida, en esa inimaginable vida. Esa es evidentemente la memoria resabido (a), hay Señor quejido lúgubre, entre y después sales. Y. Así, ver la película mas realística de todos los tiempos, entonces en los sueños recogió su cosecha las cuales comenzaban, en el acierto que bonitas palabras tiene la razón.





Y continué con mi recorrido, y desafortunadamente me he encontrado con quienes nos hacen la guatusa, estos tontitos, irradian envidia y sobre manera sos envidiosos y mete cuentos, y lo peor no saben contar su cuento y por eso mejor huyen. Hay un adagio que dice: “El malo huye sin necesidad que lo persigan". Que se perdonen ellos mismos, para según ellos quedar bien, y no se dan cuenta que lo que están haciéndose es granjeándose su futuro. Desafortunadamente este mundo está al revés y al derecho, en ese sentido y muchos más dilemas que nunca acaban. Pero ni modo, como se le hace. Vivir, sobrevivir, tratar caca cual por su parte vivir con su propia paz, y esperar el descanso eterno, de locual nadie se escapa, es una ley natural de todos los tiempos, aquí nadie es eterno.





Todos vamos enrumbados en el mismo surco, unos primeros y otros después y después qué. Todo queda acá, regresamos sin un céntimo. Sólo queda el recuerdo y regocijo que pasó ligero de equipaje por este mundo. Entonces, para que capitales, guerras, venganzas, sinvergüenzadas, odios, egoísmos, envidias y etcéteras, maquiavelismos si todo queda aquí en esta tierra. Y lo peor estos destructores la historia ni los recuerdan.