Encontré la perla y lo vendí todo

martes, 26 de abril de 2022, 08:15 h (CET) A la partida de alguien muy querido, cuántas veces habré escuchado aquella frase que se suele decir:” La vida siempre se lleva a los mejores”. Por otra parte, toda la vida me he hecho la pregunta del porqué a las personas buenas les pasan más cosas malas y los malos son envidiados y admirados por la sociedad por ser unos triunfadores en sus vidas.

Como dicen que la ignorancia es muy atrevida, y yo soy el ejemplo de ello, yo acusaba a la vida de ser injusta. Pero la vida quiso sacarme de mi error al ofrecerme la respuesta de la mano de La Cábala.

Tengo que decir que encontrar esta fuente de sabiduría ha significado para mí todo un descubrimiento y una fuente de alegría pues allí he hallado respuestas a lo que me hacía sufrir: mis dudas. Pues bien, lo que encontré dice así: " Cuando llueve, cae agua para todos. Debido a que Dios solo escucha la oración de los justos, les manda estas penalidades para que su oración beneficie a los que se desviaron del camino recto. Porque, de no ser así, el malo se moriría de hambre. Y, por otra parte, a los buenos se los suele llevar antes de que la sociedad en la que viven los corrompa". En fin, quería decirlo porque me gusta compartir lo que me hace feliz.

