Cada año se registran en España casi 4.000 hospitalizaciones derivadas de los altos índices de contaminación sonora El 27 de abril se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido Francisco Acedo

@Acedotor

lunes, 25 de abril de 2022, 10:42 h (CET) Las consecuencias de la contaminación acústica ya se sufren actualmente en España. En nuestro país, la contaminación acústica provoca cada año más de 1.000 muertes prematuras y 4.000 hospitalizaciones derivadas, además de los más de 2 millones de personas que sufren problemas relacionados con el descanso nocturno, según se desprende de un informe sobre contaminación acústica ambiental de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Entre la población más afectada se encuentran grupos vulnerables, como ancianos, embarazadas, personas de bajos recursos y aquellas con enfermedades previas, pero también los más jóvenes. Los expertos alertan de que la pérdida auditiva afectará cada vez más a los jóvenes españoles. En su informe World Report on Hearing, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que, actualmente, más de 1 billón de jóvenes están en riesgo de padecer pérdida auditiva. Según se desprende de este estudio, el 50% de las personas de entre 12 y 35 años corre el riesgo de ver deteriorada su capacidad auditiva con el paso del tiempo debido a una exposición a ruidos elevados durante un tiempo prolongado. Actualmente se observa una tendencia a padecer dificultades auditivas debido al ruido en el tiempo de ocio y el uso prolongado de dispositivos musicales con un volumen excesivo. Así se refleja en el II Estudio de hábitos de cuidado auditivo elaborado por GAES, que advierte que esta situación se debe a que cada vez son más las personas que incorporan el sonido a sus actividades diarias, especialmente los más jóvenes. Según este informe la mitad de las personas entre 25 y 35 años prefiere trabajar con música, un 62% se relaja con sonido con lugar de hacerlo en silencio y un 93% escoge realizar deporte escuchando música. El estudio indica, además, que 4 de cada 10 jóvenes reconoce escuchar música a un volumen alto, por encima de los 60 decibelios recomendados. En un concierto podemos llegar a soportar hasta 100 dB, escuchar música con auriculares puede superar los 90 dB y estar en un bar puede llegar a alcanzar los 80 dB. El problema es que, en la mayoría de los casos, este daño se produce poco a poco, sin que nos demos cuenta de ello. El hecho de no ser conscientes hace que no se le dé importancia hasta que ya es demasiado tarde”, afirma Francesc Carreño, Audiology and Quality Manager de GAES. Una vez más, la prevención es la mejor solución a la hora de prevenir problemas auditivos. “En este sentido, es muy importante que se adquieran unos hábitos auditivos que ayuden a generar menores niveles de ruido y acostumbrarnos a protegernos cuando no podemos evitarlos”, señala el especialista de GAES. Y es que, tal y como se afirma en el estudio, solo el 8% de los encuestados utiliza protectores auditivos. “Lo que es realmente necesario es incidir en la importancia de controlar el volumen de los dispositivos electrónicos paras no superar el umbral de decibelios recomendado. Para ello, actualmente contamos con tecnología capaz de regular el sonido y que nos advierte de la intensidad cuando se supera la franja máxima establecida” advierte Francesc Carreño. En su compromiso con la concienciación en torno a la audición y la escucha responsable, GAES ha lanzado la aplicación móvil gratuita Listen Responsibly con el objetivo de medir los niveles de ruido y crear un mapa de la ecología acústica de las distintas ciudades de España. Con esta iniciativa, la compañía quiere poner de manifiesto la magnitud del problema de la contaminación acústica detectando las zonas con más ruido para proponer soluciones al respecto. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cada año se registran en España casi 4.000 hospitalizaciones derivadas de los altos índices de contaminación sonora El 27 de abril se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 25 de abril: día mundial de las personas con acúfenos Está definido como la percepción de un ruido en el oído o en la cabeza y se asocia a problemas psicológicos tales como ansiedad y depresión 24 al 30 de abril, Semana Europea de la Vacunación La vacunación es fundamental para prevenir enfermedades y proteger la vida Las medidas de protección contra el COVID-19 y la vacunación hacen descender un 30% los casos de meningitis Aunque continúa siendo una de las primeras causas de discapacidad neurológica a nivel mundial ¿Alergia primaveral o covid-19? Claves y test para diferenciarlos Teniendo en cuenta la semejanza que presentan en cuanto a síntomas, no es de extrañar que sea habitual la incertidumbre ante dicha situación