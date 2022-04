96 cumpleaños de la reina Elizabeth II Sus admiradores dicen que su monarquía constitucional garantiza una de las democracias más estables y tolerantes del mundo Isaac Bigio

sábado, 23 de abril de 2022, 11:27 h (CET) Se suele decir que Elizabeth II es la reina de los británicos, pero ella, en verdad, es una reina americana. Ningún jefe de Estado del siglo XXI ha llegado a regentar más de 10 millones de kilómetros cuadrados en las Américas, continente donde Elizabeth II es reina de territorios que son 20 veces mayores a Gran Bretaña. De hecho, la mayoría de sus territorios queda en el "nuevo mundo". Elizabeth II no es solo la reina de los británicos sino que es la jefa de Estado que más territorios regenta en las Américas.

El Reino Unido va a estar festejando a lo grande el 96 cumpleaños de su actual majestad Elizabeth II. Ella heredó el cargo al morir su padre el rey George VI el 6 de febrero de 1952 y ha superado a Victoria como la o el monarca que más tiempo ha reinado a los británicos. Hoy por todo Reino Unido se ven banderas y adornos patrióticos británicos. Es más, ella y todo lo que tiene que ver con ella (incluyendo sus perros), son tratados como un símbolo nacional.

La identificación de toda una nación con una persona o con una familia es algo inaudito en una república democrática, pero ésta es una de las claves de la estabilidad británica. El Reino Unido es la única potencia que en sus 3 de siglos de vida nunca ha conocido una guerra civil o una ocupación extranjera, y también que ha mantenido ininterrumpidamente un Parlamento. Esto, en parte, se ha debido a su capacidad de amoldar el tradicionalismo feudal con modernizaciones tecnológicas, económicas y políticas.

Mientras en el resto de Europa las noblezas han sido depuestas temporal o definitivamente por revoluciones, la británica ha mantenido muchos de sus privilegios y el control de la no electa Cámara Alta.

En Inglaterra y Gales, la justicia no se basa en un Código o una Constitución con normas, sino en cortes reales subordinadas a la monarquía. Las Fuerzas Aéreas de su país no tienen el apelativo de "Nacionales" o "Británicas" sino "Reales".

A pesar de que su posición y su vasta fortuna provienen de un pasado feudal y totalitario, la monarquía británica es muy popular en su país (y en el mundo) gracias a que se mantiene distante del ejercicio directo del poder dejando que hasta los socialistas puedan gobernar Londres, en tanto que fue el pilar de la revolución industrial y se esfuerza en renovarse constantemente.

Elizabeth II y su padre fueron quienes presidieron el proceso de descolonización que más humanos ha afectado, y todo ello evitando una ruptura violenta como la que se dio entre España e Hispanoamérica haciendo que ella hoy presida la mayor mancomunidad de naciones (la Commonwealth que agrupa a 54 de los 193 miembros de Naciones Unidas y a un cuarto de la población global).

Elizabeth II es la mujer más poderosa del planeta. Ella es la monarca de los 4 países del Reino Unido, de dos territorios insulares cercanos a Inglaterra, de otros 14 países (incluidos 9 de los 35 que componen las Américas) y de un adicional de 14 territorios en todos los 7 continentes que hay. Todo éstos suman un territorio mayor al del Estado más grande que hay (Rusia).

Mientras se acusa a varios gobiernos musulmanes de ser teocráticos es bueno recordar que los británicos también tienen un país sin constitución y con teocracia. Elizabeth II es la gobernadora oficial de la Iglesia de Inglaterra, la cual es el eje de la tercera iglesia del planeta (la anglicana que tiene 70 millones de fieles).

Sus admiradores dicen que su monarquía constitucional garantiza una de las democracias más estables y tolerantes del mundo y que ella, a diferencia de otros reyes y dictadores, solo ha tenido primeros ministros que representen a su parlamento. Sus críticos aducen que ella ha liderado una veintena de guerras e invasiones, que sigue teniendo colonias, que no deja que Gran Bretaña pueda elegir a su cámara alta o jefatura de Estado y que removió a un gobierno electo en Australia (1975).

La pareja real busca ser el ejemplo de una familia tradicional. Mientras que sus detractores les cuestionan por haber apartado a la modernizadora Diana (a la que el padre de su difunto novio acusa a su difunto esposo Philip de haber complotado para matarla) y por ser racistas, sus seguidores en todo el mundo ven en ésta un modelo de buenas costumbres y mesura.

Pese a que se le suele presentar en fotos familiares o con un rastro de abuela bonachona, Elizabeth II es la única mandataria en la historia mundial que ha heredado teniendo a su disposición cientos de cabezas nucleares. Ella, a su vez, puede declarar una guerra sin pasar por su respectivo Parlamento.

