El Museo ICO presenta una exposición en la que el fotógrafo Juan Baraja trabaja la relación entre la arquitectura y el espacio Las ocho series de la exposición muestran lugares de Islandia, Italia, Portugal; y de León, Madrid y Euskadi Redacción

jueves, 21 de abril de 2022, 11:47 h (CET) El Museo ICO presenta Contra todo lo que reluce: Efectos del tiempo, una exposición de fotografía de Juan Baraja, enmarcada en la sección oficial de PHotoESPAÑA. La Fundación ICO y el Museo ICO se han sumado al proyecto sobre el trabajo de Juan Baraja desarrollado por la Fundación Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC) y presentado en 2020 en su sede de Cerezales del Condado (León) con el título de Olvidados del tiempo, ampliando su alcance y completándolo con un nuevo encargo fotográfico y un libro. Comisariada por Alfredo Puente, al igual que la de la FCAYC, la muestra podrá visitarse del 2 de junio al 11 de septiembre de 2022.

Juan Baraja (Toledo, 1984) trabaja con las relaciones que surgen entre la arquitectura y la gestión del espacio a través de la fotografía. Residencias, encargos y proyectos propios estructuran una obra en la que Baraja recorre con su cámara diferentes puntos de la geografía europea, todos diversos, pero con un hilo que los une: son espacios olvidados del tiempo. Para Alfredo Puente, comisario de la exposición, Baraja recupera “un modo de situarse frente a algo para imaginarlo a través de fragmentos, con otra composición, lejos de los parámetros que hacen de lo completo algo racional y aprehensible”.



“Juan Baraja es un recolector de arquitecturas menores -afirma Alfredo Puente-. No siempre se vence la tentación de recordar, parece decirnos con su trabajo. En ocasiones, sus proyectos ofrecen protagonismo a rastros de aquello que pudo ser, a los restos de la utopía enlucidos por el tiempo”.

La exposición

Contra todo lo que reluce: Efectos del tiempo está formada por ocho series de fotografías y es la selección de proyectos del autor más completa recogida hasta la fecha. Entre la primera de las series –Norlandia, 2014– y la última –Y vasca / Euskal Y, 2022, aún en proceso– ha transcurrido casi una década. Las ocho series son: Norlandia, Experimento Banana, Cerezales, Águas Livres, Parnaso, Hipódromo, Utopie Abitative e Y vasca / Euskal Y.

El catálogo

La muestra cuenta con un catálogo -el más completo sobre su obra hasta el momento- publicado por la Fundación ICO, profusamente ilustrado y con textos del comisario Alfredo Puente y de Juan Baraja.

Visitas guiadas y talleres educativos

El Museo ICO ofrece visitas guiadas y actividades educativas para aproximar mejor la figura y el trabajo de Juan Baraja al público adulto e infantil.

