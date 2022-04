Zaragoza lució al deslucido presidente de Aragón El titular ‘Lambán quiere ser candidato PSOE en Aragón’ justificaba el acto José Luis Heras Celemín

miércoles, 20 de abril de 2022, 08:48 h (CET) Para fijar y abreviar, diccionario rae y Wikipedia. Fiscal: Perteneciente o relativo al fisco o al oficio de fiscal. Persona que representa y ejerce el ministerio público en los tribunales. Persona que averigua o delata operaciones ajenas. Son las tres primeras acepciones del diccionario para el término. Deslucir: Quitar el brillo, esplendor, el atractivo o la buena apariencia de algo; es la acepción única del vocablo. Francisco Javier Lambán, es el presidente del gobierno de Aragón desde 2015. Javier Zaragoza es un Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, cuyo apellido coincide con el nombre de la capital del Aragón.

Hoy el fiscal Zaragoza, sí el fiscal, presentaba a Lambán en los desayunos de Europa Press. “Luce al deslucido presidente de Aragón”, improvisó titular un periodista. Como fiscal del Tribunal Supremo desempeña el oficio de fiscal y representa y ejerce el ministerio público en los tribunales, pero hoy sirvió para averiguar o delatar operaciones ajenas; las referidas a la acepción tercera del diccionario, que muestran beligerancias extrañas que se pueden deducir sobre la presencia de Lambán en el hotel Rosewood Villa Magna. Solo y sin la compañía adecuada para un presidente autonómico. Ni un socialista de la cúpula PSOE, solo el alcalde de Calatayud. Faltaba hasta la ministra de Educación y Formación Profesional, Alegría Continente, adecuada para asistir y honrar a su paisano. Supuesta afín, pero contenida en Valladolid en la toma de posesión de Mañueco y renegando del Gobierno de Castilla y León, Popular-Vox, al que parecía haber ido a festejar, como apareció en el telediario. Como en política todo tiene un porqué, había que tratar de ver el motivo de Lambán para festejar el segundo día de Pascua en Madrid. Como motivos, muchos: Financiación para el Aeropuerto de Zaragoza. Ganadería intensiva maña. Modelo de consumo energético propio. Corredor mediterráneo. “Me siento concernido por lo que le pase a España. Nuestra obligación es procurar que a España le vaya bien. Las comunidades autónomas debemos implicarnos más a fondo”. Financiación autonómica sin voracidad. El Estado debe financiar y las comunidades autónomas administrar. No repartir fondos por el número de habitantes y atender al medio rural. Conversión de España para evitar la condición radial. Son tiempos de turbulencias y ningún gobierno por sí solo puede salir adelante. Por la Guerra de Ucrania, el gobierno de España precisa ayuda; para eso está Aragón. Defensa frente al proyecto COE Barcelona-Pirineos con ventaja catalana y perjuicio aragonés. Dignidad para Aragón. Tras un speech largo, las preguntas del director de Europa Press, García Vila: Retiro de mascarillas. Reparto de Fondos UE. Reunión COE. Venta del Real Zaragoza a un empresario. También, respuestas con visos de noticias: “Los juegos COE no pueden privilegiar a Cataluña frente a Aragón”, “Tengo la obligación de decir que las comunidades autónomas estamos en una situación agónica económicamente; en Aragón la situación es más que preocupante. Deberíamos recibir ayuda del Gobierno de España porque somos los que mantenemos el Estado del Bienestar. Necesitamos no menos de 500 millones de euros. Sintonizado con Feijóo en la cuestión autonómica; “llama la atención que (Feijóo) quiera bajar impuestos en estas circunstancias”. La inflación perjudica a los más pobres. Si el PP estuviera expuesto a la lista más votada, ahora estaría en los huesos. Se podría favorecer a la lista más votada, como en Grecia, pero modificando la Ley Electoral. Tras la guerra de Ucrania y lo que va a venir, habrá que ver qué hacer sin prisas. Cordones sanitarios, a la vista de las elecciones francesas, para excluir a la extrema derecha de cualquier gobierno. En España, Vox es una contradicción porque quiere evitar el Estado autonómico. Fue al terminar, ante una pregunta, cuando reveló lo que parecía un motivo para justificar su presencia en Madrid: ¿Va ser usted candidato en las elecciones autonómicas? “Cuando toque, consultaré con mi familia y mi partido. En principio, sí”. “Sí”. El titular ‘Lambán quiere ser candidato PSOE en Aragón’ justificaba el acto, pero no basta para explicar el plante socialista contra él. El fiscal Zaragoza, sin saberlo o adrede, permitió que se notaran las batallas extrañas, estimuladas por quien averigua o delata operaciones ajenas. Como hitos, que muestran lo inexcusable, dos: El retoque a la opinión sobre su aliado en cuestiones autonómicas, Feijóo. Y el cambió de quien en unas horas varió la opinión de la bajada de impuestos, que defendía en contra del partido y Sánchez, por lo contrario. Al salir, dos evidencias: Toque de atención para reacomodar criterios. Quién desobedece o se mueve no sale en la foto PSOE. Y perplejidad en la pascua florida 2022: Sin socialistas para acompañar y presentar a Lambán, no hubo brillo, esplendor, atractivo o buena apariencia. Pero, a pesar de todo, el fiscal Zaragoza lució al deslucido presidente de Aragón. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Regreso a la normalidad Lo verdaderamente relevante es que se ha vuelto a recuperar la normalidad de siempre El día y el lugar adecuados hacen ricos o caraduras Hemos creado una sociedad obsesionada por 'tener' y si para ello es necesario subir pisando cabezas, lo haremos Zaragoza lució al deslucido presidente de Aragón El titular ‘Lambán quiere ser candidato PSOE en Aragón’ justificaba el acto El idioma español Tenemos que saber valorarnos más en todos los sentidos y seguir con nuestro idioma sin anglicismos, sin imitaciones baratas El viaje a ninguna parte de las izquierdas de nuestro tiempo Las diferentes fuerzas de la izquierda se han negado a sí mismas como alternativa frente a la inercia y al populismo de la derecha