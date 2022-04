Gloria Barrios: la recuperación del cerro Ñemby, Paraguay En defensa del cerro que, actualmente, es el único parque natural ecológico que se puede disfrutar por los pobladores de todo el país Peter Tase

martes, 19 de abril de 2022, 09:19 h (CET) La flamante abogada y constitucionalista, Dra. Gloria Barrios ha forjado siempre su carrera profesional con una orientación permanente hacia la defensa del interés publico y el fortalecimiento de la economía nacional en el Paraguay. El Cerro Ñemby, hoy en día, no iba a ser dominio público y propiedad documentada de la Municipalidad de Ñemby, sin la incansable labor, tenacidad y el patriotismo de la Dra. Gloria Barrios.

En el trascurso de los últimos diez años, la constitucionalista Paraguaya, Dra. Barrios ha demostrado altos niveles de profesionalismo, integridad y aportado invaluable asesoramiento legal para el beneficio de toda la población de Ñemby y en defensa del Cerro, que actualmente es el único parque natural – ecológico que se puede disfrutar por los pobladores de todo el país. A continuación compartimos un resumen de actividades y gestiones hechas por la Dra. Barrios; sirvienta publica con el inconmensurable potencial intelectual, siempre al beneficio de la gente mas vulnerable en la Republica del Paraguay.

CRONOLOGÍA

2016: El 9 de mayo de 2016, por resolución número 707 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, decidió la no renovación del contrato de arrendamiento de la cantera del Cerro Ñemby. Cabe destacar que, en el año 2013, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la firma ConcretMix celebraron un contrato de arrendamiento y explotación de la cantera del cerro Ñemby por tres años. Estas concesiones fueron realizadas a favor de la empresa ininterrumpidamente por más de cincuenta años. Una de las cláusulas del contrato estipula que una vez expirado el plazo de vigencia del contrato de explotación, el predio donde se halla el cerro Ñemby debe ser transferido a la Municipalidad.

2016: El 2 de junio, por resolución número 879 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones rechaza el recurso de consideración interpuesto por la empresa CONCRETMIX S.A. y da por cumplido el plazo de vigencia del contrato de arrendamiento y explotación de la cantera del CERRO ÑEMBY. Es decir desde esa fecha, finaliza la explotación que duró más de cincuenta años, y que tuvo numerosas secuelas a nivel ambiental y social.

2016: En relación a la finalización de la explotación del Cerro Ñemby y a la suspensión de la licencia por parte de la SEAM, la Municipalidad cancela la patente comercial de la empresa Concretmix.

2016: La Empresa Concretmix demanda ante el Tribunal de Cuentas por la cancelación de la patente comercial a la Municipalidad, a fin de hacer valer la patente comercial y continuar con la explotación.

2016: Luego del rechazo a la pretensión de Concretmix S.A., la misma acude a estrados judiciales demandando al Estado paraguayo, por Incumplimiento de contrato, señalando en el mismo que existe una adenda contractual que permite que pueda explotar el cerro hasta el año 2023. El Estado, no reconoce el instrumento (adenda) en relación a que no cumple con las formalidades legales exigidas.

2016: la empresa Concretmix por tanto solicita la medida cautelar de prohibición de innovar en todo el cerro, en el juicio que entabló contra el Estado paraguayo, la misma fue rechazada en primera instancia, y luego fue otorgada genéricamente, esta medida resuelve, que esta medida no afecta ni limita las facultades del MOPC para la adopción de medidas de seguridad para la protección en el desplazamiento de quienes transitan por el lugar ni las de saneamiento ambiental que fueren requeridas ni de aquellas que le otorga la ley de Minas número 3180/17, es decir pone en standby únicamente la concesión de explotación del Cerro Ñemby.

2017: el 15 de febrero de 2017 se conforma una MESA INTERINSTITUCIONAL convocada por la Corte Suprema de Justicia, Dirección Ambiental, a fin de analizar las denuncias de vecinos sobre ciertos daños como secuelas de la explotación del Cerro, la misma estuvo conformada por asesores de la Municipalidad de ÑEMBY, SEAM, DIMABEL, Ministerio Público y los representantes de la dirección ambiental.

2017: La Municipalidad de Ñemby en fecha 8 de marzo presenta una acción declarativa de certeza constitucional con el fin de que la Corte Suprema de Justicia declare que la comuna es la única titular de dominio del Cerro Ñemby, conforme lo establece el artículo 168, inciso 2 de la carta magna, y el artículo 1903 del Código Civil paraguayo, teniendo como uno de los elementos la cláusula del contrato de arrendamiento y explotación del Cerro Ñemby, por parte de la empresa Concretmix, concesión otorgada por el Estado, en donde manifiesta que finalizada la explotación de la cantera, la misma deberá pasar a manos de la Municipalidad de Ñemby, a fin de que ser un lugar de esparcimiento y recreación para la comunidad.

2017: El 15 de marzo, ocurrió un fallecimiento de un joven en la cantera del Cerro Ñemby, situación que llevó a extremar los trabajos por parte de la Municipalidad de Ñemby a fin de tomar posesión del Cerro y resguardar la seguridad de la comunidad, pues literalmente el cerro en ese momento era “tierra de nadie”.

2017: la Municipalidad insiste en salvaguardar el cerro Ñemby y demanda por nulidad de acto jurídico, a fin de que un Juez dictamine la nulidad de la adenda contractual con el fin de cesar la explotación del Cerro Ñemby.

2017: En el mes de marzo la Municipalidad de Ñemby peticiona a la UNESCO que sea declarada Patrimonio Cultural y ambiental, para ello solicita los requisitos y todo lo que tenga que ver a fin de llegar a la postulación.

2017: El 15 de junio el Ministro anunció la transferencia del Cerro Ñemby. El anuncio fue durante una sesión de honor llevada a cabo en la sede de la Municipalidad de Ñemby, en un acto donde participaron el ministro Ramón Jiménez Gaona, autoridades municipales y algunos diputados. Entre otras cosas el ministroRamón Jiménez-Gaonaexplicó que las acciones del Gobierno Nacional conducirán a la transferencia de esa propiedad tan pronto como se completen los trabajos de catastro, que comenzarán en los próximos días. Con respecto a la adenda en el contrato para la realización de trabajos en el cerro Ñemby por parte de la empresa CONCRET-MIX S.A., el ministro dijo que no hay ningún registro en el MOPC.

2017: A la par del anuncio del ministro Jiménez Gaona, se inicia los trabajos de Mensura del Cerro Ñemby, cuya adjudicación y licitación estuvo a cargo del MOPC.

2017: El 4 de julio por decreto presidencial Nº 7409 firmado por el presidente de la República Horacio Cartes, fue transferido de forma gratuita el cerro Ñemby al municipio de la ciudad, departamento Central, en conformidad con lo que establece el Decreto Nº 20.165, del 19 de enero de 1962. En el documento se contempla que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el plazo de 60 días, a partir de la publicación del mismo en la Gaceta Oficial, deberá enviar una copia autenticada de todos los antecedentes referentes a la expropiación al municipio de los terrenos del cerro que se encuentren a nombre del MOPC. De esta manera, la titulación de los restantes terrenos quedará a cargo de la Municipalidad de Ñemby.

2017: Luego del decreto presidencial de traspaso del Cerro Ñemby, los pobladores, junto con el intendente, concejales y la comunidad en general realizan una toma simbólica del Cerro Ñemby.

2017: En el mes de agosto, Fue rechazada la petición de prohibición de innovar, pretensión de la firma Concretmix, medida que peticionó en el marco del juicio contra la Municipalidad de Ñemby sobre cancelación de la patente comercial sobre la explotación del Cerro Ñemby.

2017: El 16 de agosto el MOPC por intermedio del ministro Jiménez Gaona, hace entrega oficial de documentos relativos al Cerro Ñemby a la Municipalidad, en un acto oficial, en presencia del Intendente, Concejales, asesores y autoridades del MOPC y Viceministerio de Minas; los documentos entregados son el título que está a nombre del MOPC, para que el municipio inicie la transferencia, copia del decreto del Ejecutivo, copia de la ley 20.165, por la cual se expropian los inmuebles en que se halla el Cerro Ñemby, entre otros documentos.

2017: En fecha 31 de agosto la Municipalidad inició en el Juzgado Civil y Comercial de Lambaré, un juicio de nulidad de los títulos de propiedad del Cerro Ñemby que aún obran en poder de la empresa Concret-Mix. La demanda de nulidad de acto jurídico contra la firma Concret-Mix, fue presentada por la asesora jurídica, Gloria Barrios, en reclamo de unas 16 hectáreas que forman parte de las tierras expropiadas por el Estado paraguayo, pero no fueron transferidas al municipio.

El intendente Lucas Lanzoni, aseguró que la Municipalidad tiene los documentos que “demuestran que esas 16 hectáreas forman parte de las tierras expropiadas por el Estado y que no fueron regularizadas”.

La demanda, se inició el mismo día en que el Cerro Ñemby fue escenario de una tensa situación derivada de la irrupción en el lugar de guardias armados de la empresa “Tapiti”, que brinda servicio a Concret-Mix, quienes desalojaron al personal de seguridad de la comuna.

La situación se resolvió merced a la decidida intervención de vecinos de la zona y personal municipal encabezados por el intendente Lanzoni, que con la asistencia de efectivos de la Policía Nacional rápidamente devolvieron las cosas a la normalidad.

El emblemático monumento natural fue restituido oficialmente al dominio público de la ciudad el 16 de agosto pasado, con la entrega de los títulos al intendente Lanzoni, por parte del ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona.

Hace dos semanas, técnicos del MOPC trabajan en la demarcación georreferenciada de la superficie total que involucra al Cerro Ñemby, a la par que la Municipalidad dispuso la limpieza del sitio y la presencia de guardias de seguridad ante el auge de visitantes que se registran luego que el Ejecutivo restituyera la propiedad al municipio

2017: en setiembre se dicta medida cautelar sobre las 16 hectáreas en litigio, ínterin se instrumenta diligencias para la escrituración de las fincas ya traspasados por el MOPC a favor de la Municipalidad de Ñemby.

2017: el 25 de setiembre la Municipalidad realiza un plan de acción a los efectos de optimizar la Seguridad en el Cerro Ñemby sobre todo los fines de semana, en coordinación con otros organismos del Estado.

2018: Municipalidad logra la posesión del Cerro Ñemby, sentando jurisprudencia mediante el juicio Concretmix c/ Municipalidad de Ñemby s/ Interdicto de Retener la Posesión. Circunstancia que llevó a realizar actos multitudinarios como el viacrucis en los años 2018 y 2019.

2018: El 14 de noviembre, la Corte Suprema confirmó la cancelación de la patente COMERCIAL que había ordenado Municipio de Ñemby contra la firma Concretmix S. A. Por la explotación del Cerro Ñemby.

2019: La recuperación del Cerro Ñemby es premiada por la Universidad FIU Florida Estados Unidos por Buenas Prácticas Ciudadanas, llevando así la ciudad el mayor premio entre distintas propuestas de diferentes ciudades de América.

2020: 29 de agosto, intento de turbación al Municipio en referencia a la posesión del Cerro Ñemby.

2020: Octubre inicio de mensura administrativa ordenada por el municipio, respecto a las restantes hectáreas.

2021: en enero del 2021, la Municipalidad logra que la acción de inconstitucionalidad planteada por la empresa Concretmix sea rechazada, circunstancia que llevó a continuar con la titulación de lo restante, es importante señalar que sólo 6 hectáreas estaban en poder del Municipio, el proceso de titulación y Nueva mensura administrativa culminó el 9 de junio del 2021, donde el Municipio logra así la totalidad de 48 hectáreas debidamente tituladas.

Gloria Barrios: la recuperación del cerro Ñemby, Paraguay En defensa del cerro que, actualmente, es el único parque natural ecológico que se puede disfrutar por los pobladores de todo el país