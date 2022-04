Al Cristo del Perdón Soneto Gabriel Muñoz Cascos

sábado, 16 de abril de 2022, 12:12 h (CET) Tú viniste, Señor, a nuestro mundo, conociendo que perderíaslaVida, a manos de una masa enloquecida sustentada en un odio furibundo.

Que no sabían que tu Amor fecundo, como hijo del Dios que nos da la vida, siempre olvida la ofensa recibida si te arrepientes con dolor profundo.

Por eso hoy, ante Tu rostro ajado me inclino ante Tus pies, arrepentido, pidiendo que perdones mis pecados.

Porque estoy, a veces, tan cegado, que me conduzco como un descreído o con los sentimientos trastornados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.