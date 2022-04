La SEORL-CCC recomienda consultar con un especialista si una disfonía dura más de quince días Decálogo de consejos para cuidar la voz -Sábado 16 de abril: Día Mundial de la Voz- Francisco Acedo

jueves, 14 de abril de 2022, 08:37 h (CET) La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) recomienda consultar con un especialista en el caso de que una disfonía dure más de 15 días ya que puede prevenir problemas crónicos de la voz. Así lo advierten, con motivo del Día Mundial de la Voz, que se celebra este sábado 16 de abril. “La voz es nuestra principal herramienta de comunicación y debemos prestarle mucha atención. Por ello, debemos evitar conductas de riesgo para nuestra laringe y seguir unas pautas de buenos hábitos además de acudir al otorrinolaringólogo para controles periódicos y siempre en el caso de sufrir una disfonía durante más de dos semanas sin catarro asociado”, indica el doctor Juan Carlos Casado, presidente de la Comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de la SEORL-CCC.

Una de cada 13 personas sufre trastornos de la voz, pero la mayoría no se tratan de la forma adecuada, según estimaciones de la SEORL-CCC. “Hay que estar alerta ante una afonía de larga duración y acudir al otorrinolaringólogo que es el especialista que podrá realizar una correcta evaluación de la laringe a través de la laringoscopia, con la que podrá realizar un diagnóstico precoz de problemas laríngeos”, añade este experto. Además de visitar la consulta de un especialista ante una afonía de larga duración otros síntomas por los que debemos estar alerta son: tos con sangre; dificultad para tragar o para respirar; un bulto en el cuello; dolor al hablar o al tragar, o si pierde la voz por completo por más de un par de días. “Si el paciente es consumidor habitual de tabaco o alcohol siempre se buscará una causa oncológica a una disfonía de larga duración. Si no existen estos factores de riesgo pero hay un sobreuso o uso forzado de la voz se puede tratar del desarrollo de unos nódulos, tensión muscular, pólipos o incluso patologías infecciosas como papilomas”, apunta el doctor Casado.

Entre los hábitos que los otorrinolaringólogos recomiendan cesar de inmediato está la exposición al humo de tabaco. Fumar aumenta el riesgo de patologías de la voz y multiplica el de cáncer de laringe, pero estar expuesto a las sustancias del humo también. Un estudio publicado en Journal of Voice asegura que el 23% niños cuyos padres son fumadores, tienen disfonía, frente al 6% de aquellos que no son fumadores pasivos. “El humo del tabaco reseca las cuerdas vocales, las inflama y altera el flujo normal de las secreciones.Esta inflamaciónno permite que las cuerdas vocales se junten de manera correcta y por ello se irritan cada vez más. A menudo la voz de un fumador suena estropeada, en ella suena aire e incluso a veces puede llegar a notarse afonía”, explica el doctor Pedro Cabrera, vocal de la Comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de la SEORL-CCC.

Decálogo de consejos para cuidar la voz

Para prevenir las patologías de la voz, la SEORL-CCC recomienda el siguiente ‘Decálogo de consejos para cuidar la voz’:

No hablar en ambientes ruidosos. No se debe hablar sobre un fuerte ruido ambiental, pues es un comportamiento de abuso vocal. Algunas alternativas pueden ser: hablar de frente al interlocutor, articular más de lo habitual y hablar claro y lento para evitar repetir. No fumar. El tabaco es un factor irritante para la laringe. El humo pasa entre las cuerdas vocales y predispone para que aparezcan lesiones benignas como edemas o pólipos. Además, es la principal causa de cáncer de laringe. No chillar ni hablar gritando puesto que es un comportamiento de esfuerzo vocal. Debemos acomodar nuestro uso de la voz a nuestras posibilidades reales y conocer las posibilidades de nuestro aparato fonador para saber hasta dónde se puede llegar sin realizar esfuerzo. En general, se debe descansar la voz haciendo periodos de 15-20 minutos de silencios dos o tres veces al día, limitar el uso del teléfono, entre otras medidas. En general, no se debe hablar más de 4 horas seguidas ni cantar más de 2 horas. Vocalizar y respirar bien: es necesario vocalizar bien y respirar de manera cómoda para evitar forzar y elevar la voz, sobre todo en profesiones donde el uso de la voz es continuo, como la de los profesores. Hidratarse correctamente: beber unos dos litros de agua diarios para que la mucosa que recubre a las cuerdas vocales esté bien hidratada. Descansar de forma adecuada. La fatiga corporal se refleja en la voz. Se debe descansar para obtener el máximo rendimiento vocal. Hay que dormir más de seis horas, y descansar antes de utilizar mucho la voz, especialmente en los profesionales de la voz. No utilizar el aire pulmonar residual al hablar. Nunca se debe hablar con el resto final de aire y sentir sensación de ahogo. Es un comportamiento de esfuerzo. Esto ocurre cuando se marcan las venas del cuello al hablar. Evitar los irritantes laríngeos como el humo y las áreas polvorientas. Evitar, también, hablar en ambientes muy secos: la sequedad ambiental quita protección a las cuerdas vocales. Es conveniente utilizar un humidificador, evitar los ambientes con mucha calefacción o aire acondicionado, abrir y ventilar las habitaciones para renovar el aire. No carraspear. El carraspeo es un comportamiento de esfuerzo traumático para las cuerdas vocales. Es un movimiento fuerte y violento. Algunas alternativas para evitarlo pueden ser: tragar saliva, beber pequeños sorbos de agua, realizar una tos sorda (sin juntar las cuerdas vocales). Realizar controles periódicos de la voz, con el otorrinolaringólogo. Y consultar siempre que una disfonía se mantenga más de 15 días.

