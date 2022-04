Investigadores españoles descubren que existen neuronas jóvenes en la corteza cerebral de humanos adultos Este trabajo ha sido publicado en la revista 'Frontiers in Neuroanatomy' Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 13 de abril de 2022, 13:07 h (CET) Un estudio en el que participan la Universitat de València (UV), el Centro de Investigación Biomédica en Red en Salud Mental (CIBERSAM), el Hospital La Fe y el Instituto de Investigación Sanitaria Incliva ha demostrado que en la corteza cerebral humana existen neuronas inmaduras o jóvenes durante la vida adulta.

Para estudiar en profundidad estas neuronas inmaduras en humanos (ya se habían estudiado en otros mamíferos), este trabajo, publicado en la revista 'Frontiers in Neuroanatomy', se ha utilizado material post mortem y biopsias de pacientes que sufrían epilepsia severa, a los que se extirpó con fines terapéuticos una pequeña porción de corteza cerebral.

"Con este material tan valioso hemos podido corroborar la inmadurez de estas células, demostrar que se encuentran distribuidas prácticamente en todas las regiones de nuestra corteza cerebral y que se encuentran tanto en niños como en personas de edad avanzada", destaca Juan Nácher, catedrático de Biología Celular de la UV, investigador del Incliva y CIBERSAM, y director del equipo de investigación que ha participado en el estudio.

Asimismo, han podido averiguar que, si maduraran definitivamente, "lo harían en neuronas excitadoras (neuronas encargadas de activar a otras neuronas)".

"Además, en algunas de estas células que presentan una morfología más desarrollada, hemos encontrado indicios, con microscopía óptica y electrónica, de la presencia de conexiones incipientes entre estas neuronas y otras de nuestro cerebro", explica el profesor de la UV en un artículo sobre esta investigación publicado en la plataforma de divulgación científica The Conversation. Este trabajo ha constituido gran parte de la tesis doctoral de Simona Coviello, una brillante investigadora italiana, desarrollada en el Instituto de Biotecnología y Biomedicina (Biotecmed) de la UV.

Esta investigación se basa en trabajos previos del equipo de Juan Nácher, que demostraron las características inmaduras de estas células en roedores adultos y su integración progresiva en neuronas excitadoras funcionales en la corteza olfativa.

Además, en otro trabajo conjunto con la Universidad de Turín, se concluyó que estas neuronas inmaduras se pueden encontrar en la corteza cerebral de diversas especies de mamíferos (murciélagos, cetáceos, felinos, cánidos o primates).

