Acusar y señalar, ¿publicidad envenenada? La objetividad del PP con la claridad y fuerza de VOX podrán plantear que existen posibilidades de construir utilizando buen ladrillo y buena masa Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

miércoles, 13 de abril de 2022, 11:00 h (CET) Nadie tiene derecho a utilizar los “medios” para SEÑALAR PÚBLICAMENTE los posibles delitos o errores de terceros. Muchas personas, por circunstancias diversas, pueden no entender o sobreentender las diatribas lanzadas contra personas o partidos, desde púlpitos de prensa “bien pagados”.

Con motivo de los acuerdos entre los partidos, P.P. y VOX, responsables de otros grupos políticos han lanzado críticas insultantes, rastreras y, lo más grave, falsas. “Dicho lo dicho” dejemos que lo demás lo haga la calle… (vergonzoso, están considerando “cla” a todos los ciudadanos).

Antes de seguir en este estercolero, repito, “bien pagado”, creo que es obligado señalar las respuestas de los “insultados, agraviados y despreciados”, como “incomprensibles, peligrosas por su silencio y cobardes ante sus electores o simpatizantes”.

La “CORRUPCIÓN”, señores de calado veneciano, es el caldero del que han comido, comen y seguirán comiendo todos aquellos que, metidos en política, han permitido por ACTIVA o por PASIVA la dejación moral de sus funciones. El hambre en la calle es falta de carne y plato. En política, la carne la priva el gobierno y el plato lo esconde la oposición.

Oídas las manifestaciones contra el P.P. y VOX, dichas organizaciones políticas han decidido callar y esperar a demostrar con hechos lo injusto de las acusaciones, que luego deberían ser disculpadas públicamente, como fue la lapidación.

VOX, lleva en sus entrañas conceptos fundamentales, como CLARIDAD, FUERZA, JUSTICIA y RECONSTRUCCIÓN… PARTIDO POPULAR, prácticamente, en su fuero interno, acepta lo esencial, JUSTICIA y RECONSTRUCCIÓN… la diferencia se encuentra en su falta de CLARIDAD y FUERZA.

A los dos, P.P. y VOX, les falla la PEDAGOGÍA sencilla y objetiva…, además de reconocer, con valentía, que algunas cosas son imposibles de ANULAR, pero POSIBLES de modificar, para mejorar.

Creo, sinceramente, que la objetividad del P.P. con la claridad y fuerza de VOX podrán plantear que existen posibilidades de construir utilizando buen ladrillo y buena masa…, el tiempo y el “diablo cojuelo” dirán la realidad. Eso será LIBERTAD. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Euclides Acevedo sacude el tablero El Canciller, como en un contraataque digno del Mago de Riga, se posiciona como la pieza más fuerte del tablero ​La izquierda madrileña pierde los papeles Transcurridos dos años desde la adopción de medidas ilegales por el Gobierno central, es ahora cuando se empieza a ver la luz de tanta chapuza Patrimonios protegidos Hay un dicho injusto, una idea cruel pero real: moriremos un día, una obra de arte no morirá jamás si ha sido protegida ​La Conferencia de Presidentes estrena protocolo Es presidida por el presidente del Gobierno español, quien también es el responsable de su convocatoria Acusar y señalar, ¿publicidad envenenada? La objetividad del PP con la claridad y fuerza de VOX podrán plantear que existen posibilidades de construir utilizando buen ladrillo y buena masa