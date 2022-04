​Sierra Nevada, un destino único para los amantes de la nieve Conocida en todo el mundo, aquí no solo puedes esquiar, sino que en las temporadas bajas también se hacen rutas de senderismo o vueltas ciclistas Redacción

martes, 12 de abril de 2022, 12:38 h (CET) Sierra Nevada es uno de los parajes de nieve más deseados de España. Si bien contamos con muchas estaciones de esquí, en ésta nos encontramos con cosas que no se pueden hacer en ninguna otra, tramos que nos gusta repetir cada año y en los que muchos se quedarían a vivir.



Con mucho a su favor, nos encontramos ante un destino al que vienen cantidad de famosos, parejas de enamorados y dónde las familias con hijos se lo suelen pasar en grande cada temporada. Ideal para los meses de invierno, si eres un amante de la nieve o los deportes sobre ella, aquí tienes una cita que no te puedes perder.

¿Qué podemos hacer en Sierra Nevada?

Situada en la provincia de Granada, Sierra Nevada es un destino de montaña en el que podemos hacer muchas cosas. Mirando desde arriba a la ciudad, si has venido para visitar la Alhambra igual te puedes pasar por aquí para ver la estación nevada, con una atmósfera que solo se da bajo este fenómeno.

Pero, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Tras la lógica de esquiar o practicar cualquier deporte de nieve, nos encontramos con un sinfín de actividades que dejan sin palabras a la persona más calmada y dónde podemos disfrutar con toda nuestra familia. A continuación, para los que van un poco perdidos, os dejamos con una serie de recomendaciones:

Clases de esquí

¿Te gusta la nieve pero no sabes esquiar? En Sierra Nevada se dan clases profesionales para que tú, que has venido sin controlar los palos, también puedas disfrutar de un deporte único, de ese que practican cantidad de famosos. Disponibles en todos los niveles, solo tendrás que escoger el tuyo para empezar a andar.

Hacer ciclismo

Cuando la temporada de nieve ha bajado, la montaña es un sitio perfecto para las rutas ciclistas que vienen marcadas desde Monachil y Güejar Sierra. Con mucha fama entre los profesionales, si lo que quieres es descargar toda esa adrenalina que tienes igual ha llegado el momento de que te pongas con ello.

Rutas de senderismo

Las rutas de senderismo también son muy populares en Sierra Nevada. Con diferentes itinerarios, solo tenemos que ponernos el calzado adecuado y coger una pequeña mochila para ir de un lado a otro disfrutando de lo que vemos y dándole un poco de actividad al cuerpo en nuestros días más bajos.

Trineo ruso

¿Cansado de esquiar pero con ganas de divertirte? El trineo ruso es una buena alternativa para disfrutar con la familia o en pareja y es que, sobre unos raíles y con los mandos de control serás el rey de la pista durante unos minutos. Bastante famoso en esta estación, seguro que tú también comentas la experiencia con tus amigos.

Espectáculos de nieve

En Sierra Nevada también tenemos espacio para el espectáculo y es que, ya sea a través del deporte o porque hayan venido personas para alguna actuación, si estás de suerte puedes vivir un evento único. Música, malabares o proyecciones de cine se han vendido como alternativas durante todos estos años, ¿cuál sería la tuya?

¿Cuándo podemos ir a Sierra Nevada?

Sierra Nevada como montaña está abierta al público las 24 horas del día pero, la estación de esquí tal y como la conocemos no necesariamente. La mejor fecha para venir hasta aquí oscila entre los meses de febrero y marzo y es que aquí es dónde se concentra la buena racha de nieve. Gracias a que presenta los mayores espesores y grandes kilómetros de pista, el ambiente suele estar muy concurrido y se hace atractivo para aquellos que quieran disfrutar de un espacio que lleva años siendo único. Con condiciones meteorológicas estables, no importa el día que vengas porque lo tendrás todo a tu disposición.

Sierra Nevada con Esquiades.com es la mejor opción para aquellos que vienen por primera vez o quieren tener un viaje más organizado. Con todo lo que necesitas para disfrutar de la experiencia como nunca la vas a vivir, seguro que lo terminas recomendando a esos amigos que tampoco saben muy bien qué hacer o dónde dormir.

En definitiva, si eres un amante de la nieve o los deportes sobre ella, la estación cuenta con cantidad de servicios a favor para que tú no tengas que preocuparte de nada. Conocida en todo el mundo, aquí no solo puedes esquiar, sino que en las temporadas bajas también se hacen rutas de senderismo o vueltas ciclistas.



