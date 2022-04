Fundación ONCE presenta en Benicarló ‘El Mundo Fluye: dos miradas sobre una misma realidad’ La exposición, que pretende difundir la obra de artistas con discapacidad, permanecerá abierta al público hasta el 12 de junio Redacción

lunes, 11 de abril de 2022, 13:42 h (CET) El MucBe-Centro Cultural Convent de Sant Francesc de Benicarló (Castellón) acoge hasta el próximo 12 de junio ‘El mundo fluye: Dos miradas sobre una misma realidad’, una muestra organizada por Fundación ONCE con el fin de difundir la obra de artistas con discapacidad entre expertos en arte.

La exposición, que ha recorrido ya varias localidades españolas y que retoma su gira tras la pandemia en Benicarló, está formada por más de 30 obras de artistas nacionales e internacionales con y sin discapacidad. Se inauguró este viernes en un acto que contó con la presencia de Rosario Miralles, alcaldesa de Benicarló; Mercè Luz, jefa del Departamento de Cultura y Ocio de Fundación ONCE, y Jesús Moril, director de la Agencia de Castellón de la ONCE.

En palabras de Luz, el objetivo de la exposición es divulgar la obra de artistas con discapacidad en la sociedad. “Queremos promover la plena inclusión de las personas con discapacidad a través del arte y la cultura”. En este sentido, Moril indicó que acciones como la puesta en marcha de “esta magnífica exposición” son posibles gracias a la solidaridad de los ciudadanos cuando se acercan a los vendedores de la ONCE para comprarles cualquier producto de juego, algo con lo que ayudan a hacer posible la labor social de la institución.

La muestra está formada por obras de artistas con algún tipo de discapacidad (física, sensorial, intelectual y enfermedad mental) o bien de creadores que, sin tener discapacidad, la usan como tema de inspiración.

“El MucBe nos regala, una vez más, una de esas exposiciones que nos obligan a repensar el mundo en el que vivimos. Un mundo cargado de prejuicios, que demasiadas veces cierra los ojos ante todo lo que le resulta diferente pero que, por suerte, poco a poco va levantando barreras. Y la discapacidad es una de ellas”, considera Fundación ONCE.

De esta forma, la exposición, accesible, está integrada por una treintena de obras de otros tantos artistas presentes en las siete ediciones de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebradas hasta el momento.

Entre los creadores nacionales destaca la presencia de Carme Ollé, una veterana fotógrafa con discapacidad visual y más de 150 exposiciones en su trayectoria. En esta muestra expone la obra ‘Jaque Mate’, que simboliza la relación entre la naturaleza y la mujer.

La selección de los artistas presenta al espectador la multiplicidad de puntos de vista en la interpretación de la discapacidad y está compuesta por una treintena de obras de otros tantos creadores, varios con discapacidad, que la utilizan como fuente de inspiración. De este matiz surge el subtítulo dos miradas sobre una misma realidad.

Así, los visitantes podrán disfrutar de una exposición que ya ha recorrido ciudades como Barcelona, Alicante, San Sebastián, A Coruña, Badajoz, Vigo, Cartagena, Granada, Guadalajara, Burgos, Jaén, Toledo, Málaga, Ciudad Real, Villajoyosa o Murcia, y que muestra una selección de obras de artistas de reconocido prestigio internacional como Cristina García Rodero, Pete Eckert o Cao Guimares, entre muchos otros, que ofrecen un discurso estético plural y sensible.

