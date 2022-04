Mayores en situación de soledad crean vínculos con personas más jóvenes a través de la repostería ‘Reposterapia’: llevar la sabiduría de las personas mayores a personas más jóvenes, que aprenden de su experiencia vital mientras comparten compañía Redacción

viernes, 8 de abril de 2022, 11:55 h (CET) La Fundación Grandes Amigos, de la mano de Azucarera, ha creado un espacio de encuentro entre personas mayores en situación de soledad con voluntarios y voluntarias más jóvenes. La iniciativa, que han denominado “Reposterapia”, consiste en que los mayores compartan recetas de repostería y sabiduría de vida con generaciones más jóvenes. El primer encuentro ha tenido lugar esta semana en Madrid y ha incluido la preparación de las recetas y su posterior degustación.

Los datos confirman el envejecimiento de la población española. Según el Instituto Nacional de Estadística, más de dos millones de personas mayores de 65 años viven solas, y el 72% de ellas son mujeres. Vivir solo, sumado a otros factores, puede derivar en soledad no deseada. Esta realidad, y el aumento del interés detectado durante la pandemia por los temas relacionados con la repostería – en Google se cuadriplicó la búsqueda de la palabra levadura, por ejemplo – han servido de inspiración a Azucarera, junto con la Fundación Grandes Amigos, para crear el espacio “Reposterapia”.



La idea es simple, pero original y reconfortante: una buena ración dulce de compañía y bienestar emocional. Se trata de organizar reuniones de “Reposterapia” entre personas mayores y otras no tan mayores,con el objetivo de que pasen un rato divertido juntos y de transmitir parte del legado de los primeros a los segundos, para acabar celebrándolo con una tarta, unas rosquillas o un flan. “Es una forma de compartir experiencia y sabiduría. El objetivo es acompañar a las personas mayores en situación de soledad y no dejar que se pierda el legado de una generación”, afirma Carol Durán, directora de estrategia de Azucarera.

También se podrá acceder a las recetas y los consejos vitales de los mayores a través de la página web www.reposterapia.es. Del mismo modo, quienes estén interesados, pueden hacerse voluntarios para establecer contacto con los mayores, ya sea presencialmente, por teléfono o a través de las redes sociales.

“Reposterapia” para mejorar el bienestar de los mayores y de la sociedad de hoy

Las personas mayores son generalmente los más afectados por la soledad, lo que implica un mayor riesgo de problemas físicos y mentales. Tal como ha demostrado la ciencia, la soledad no deseada es factor de riesgo de pérdida de autoestima, depresión, deterioro cognitivo, demencias y otras enfermedades. En este sentido, las autoridades sanitarias destacan que cocinar en familia o con amigos refuerza vínculos afectivos, lo que tiene efectos positivos en la salud emocional y psicológica, además de ayudar a combatir la soledad. Para las personas mayores, los beneficios son enormes, ya que se trata de una actividad estimulante, que les hace sentirse ocupados y ejercitar la mente, que fomenta la sensación de independencia y que puede ayudar a retrasar el deterioro cognitivo e incluso mejorar la autoestima.

Estos factores explican la necesidad de crear un espacio que ayude a conectar a los jóvenes con la sabiduría y el legado de los más mayores. El beneficio para los primeros también es evidente: compartir tiempo, y conocimiento – lecciones de vida – con los mayores les ayuda a relativizar los problemas de hoy en día: quitarle hierro a las cosas que no son importantes, no estresarse tanto, no “sobreracionalizar” ni “sobrepreocuparse” demasiado… Una sabiduría que se ejemplifica muy bien en su estilo de cocina a base de “puñados”, sin seguir unas medidas o unas normas estrictas.

José Ángel Palacios, coordinador de Comunicación y Fundraising de la Fundación Grandes Amigos, explica que “los jóvenes vamos siempre muy deprisa, pensando que el aquí y ahora es lo que importa. Esta sociedad tan cortoplacista nos hace olvidar las cosas que realmente dan sentido a la vida y, además, impide que nos visualicemos en nuestra propia vejez, en la que estaremos todavía más solos. Y relacionarnos con las personas mayores nos puede ayudar a las dos cosas el, para aprender de su experiencia de vida y compartir nuevos momentos de felicidad mutua”.

La soledad y el aislamiento es uno de los fenómenos del siglo XXI y, aunque no son exclusivos de la vejez, sus efectos son más severos en las personas mayores. Pero si hoy la soledad es un problema, en el futuro lo va a ser mucho más. "Nos dirigimos hacia una sociedad mucho más envejecida y solitaria, con un ritmo de vida frenético y un estilo de vida individualista e impersonal. Igual que todo el mundo se preocupa por hacer ejercicio o por llevar una dieta equilibrada, el tercer consejo de bienestar a tener en cuenta es socializar", concluye José Ángel Palacios. Y la "Reposterapia" es una gran alternativa para quienes quieran sumarse al reto de luchar contra la soledad.

