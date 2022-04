Repara tu Deuda cancela 116.121€ en Terrassa (Barcelona) con la Ley de la Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda en Catalunya. Se trata del caso de TC, vecina de Terrassa (Barcelona), a quien el Juzgado de Primera Instancia nº5 de Terrassa (Barcelona) ha concedido Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), liberando al concursado de una deuda que ascendía a 116.121 euros. VER SENTENCIA





Los abogados de Repara tu Deuda explican la historia: “la insolvencia se ha producido por una situación de sobreendeudamiento que, unida a lo reducido de sus ingresos, le ha impedido poder hacer frente a los pagos corrientes. La coyuntura laboral anterior del cliente no le permitió asumir la deuda contraída. No tenía un sueldo base sino que ingresaba únicamente las comisiones variables en función de las ventas realizadas. Adicionalmente, la empresa no se encargaba de suplir las dietas ni los gastos de transporte que los desplazamientos requerían. Su esposa fue cambiando continuamente de trabajo durante un período de dos años, ocupando puestos a jornada parcial y de carácter temporal. Además, tenían familia a la que sostener”.





La Ley de la Segunda Oportunidad fue aprobada en el año 2015. Ese mismo año fue creado Repara tu Deuda Abogados para dar salida a la situación de sobreendeudamiento en la que se encontraban muchos particulares y autónomos. Cada vez es más conocida la Ley de la Segunda Oportunidad. Por esta razón, el número de personas que han iniciado el proceso con el despacho de abogados es superior a 18000.





Repara tu Deuda Abogados es el despacho especializado en la Ley de la Segunda Oportunidad en España que más casos ha llevado en el país. También es el que más deuda ha cancelado, al haber logrado superar los 70 millones de euros de deuda.





Es importante destacar que los particulares y autónomos que están inmersos en este proceso pertenecen a todas las comunidades autónomas. Catalunya es la que lidera este ranking. “Hemos realizado grandes inversiones para acercar la Ley de la Segunda Oportunidad a personas de todo el país para que puedan levantarse sin las deudas que les impiden tener una vida mejor”, explican los abogados.





La Ley de la Segunda Oportunidad permite la cancelación de las deudas de particulares y autónomos en situación de sobreendeudamiento siempre que cumplan una serie de requisitos. Es necesario demostrar que se ha actuado de buena fe, que se ha procurado un acuerdo para el pago a plazo de la deuda o que ésta no supere los 5 millones de euros.