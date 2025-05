Fordanz vuelve a los clásicos y presenta su versión electrónica de 'Ya no me acuerdo' de Estopa

Tras el éxito de su versión de 'En algún lugar' de Duncan Dhu, Fordanz Dj y productor puertorriqueño lanza una nueva apuesta musical con un cover electrónico de uno de los temas más recordados de Estopa El artista Fordanz lanza hoy su nueva versión de la icónica canción 'Ya no me acuerdo', originalmente de la reconocida banda española Estopa. Disponible ya en todas las plataformas digitales, esta versión electrónica aporta un giro moderno y lleno de energía al clásico, fusionando la nostalgia con ritmos contemporáneos que invitan al baile.

'Ya no me acuerdo' es uno de los temas más queridos de Estopa, interpretada por José Muñoz, y se ha convertido con el tiempo en una de las favoritas de los seguidores de la banda. Fordanz, con su estilo único, ha logrado darle un nuevo giro a la canción, manteniendo su esencia emocional, pero con una propuesta electrónica que promete llenar las listas de reproducción de música dance electrónica.

"Quería mantener la emoción de la original, pero darle un toque más energético, algo que la gente quiera bailar. Esta versión tiene una vibra diferente, pero la esencia sigue siendo la misma", comenta Fordanz.

Aunque no cuenta con videoclip, la canción pretende entrar en playlists de géneros como house, electrónica, latino y dance, donde las versiones remixeadas ya están marcando tendencia. En verano del 2024 Fordanz había lanzado un cover de la banda Duncan Dhu titulado "En algún lugar" con un giro en electrónica y el mismo tuvo una excelente acogida, este sería el segundo cover del Dj - Productor puertorriqueño, además de todas las producciones lanzadas desde el 2022. Toda la música de Fordanz está disponible en todas las plataformas de "streaming" y se pueden ver en YouTube los videos de las mismas y algunos sets grabados en vivo desde el estudio.

'Ya no me acuerdo' (versión electrónica) ya está disponible en Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, Tidal y todas las plataformas de streaming.

Es posible seguir a Fordanz en https://open.spotify.com/artist/3NZmGTvvwVPRjt206eWKV8, https://www.youtube.com/@fordanz5782 y en https://instagram.com/fordanz_,