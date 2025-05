Estreno mundial de 'Kira', la canción para despertar conciencias: Día internacional contra el acoso escolar

Hoy 2 de mayo, Día internacional contra el acoso escolar, es una fecha importante para dar visibilidad a todos los niños y niñas que sufren en silencio cada día. Este problema social, que se está llevando cada año la vida de muchos menores con cifras espeluznantes. 'NI UNO MÁS'. Apoyando esta causa, en esta fecha, José Manuel López, padre de Kira y presidente de la asociación Trencats (Rotos) Asociación Contra las Violencias en las Escuelas, presentan junto al cantante Annarce, la canción 'Kira' Continuando con su labor activista, el padre de Kira López, José Manuel López, presidente de la asociación Trencats (Rotos) Asociación Contra las Violencias en las Escuelas, junto con el compositor y cantante de Hip-hop/rap, Annarce, han creado una canción basada en la historia de Kira, que se quitó la vida, un 19 de mayo del 2021 a causa del acoso escolar, sufrido reiteradamente durante su infancia y adolescencia.

En ella, se resalta la impotencia y el dolor que viven a diario miles de niños, que unas veces comparten con sus familias, y otras lo sufren en silencio, hasta llegar a tomar, en muchos casos, la trágica e irreversible decisión de quitarse la vida, como sucede actualmente.

Para esta fecha, que marcó un antes y un después, en la vida de los padres de Kira López, este tema supone una esperanza para otorgar visibilidad tantos menores. Aunque falta todavía mucho camino por recorrer, para que se unifiquen y cumplan en España, las leyes y protocolos, contra el acoso escolar.

Annarce, el rapero de las causas sociales, como es conocido, según sus propias declaraciones, fue víctima de bullying. Cuenta que vivió una experiencia similar, y afortunadamente, no acabó de manera tan trágica e irreversible, como Kira y tantos niños.

Posteriormente, se dedicó a la música, y compuso una canción autobiográfica titulada 'Si hubiera hablado', en la que narra la carta que escribió de despedida a su madre, que no se consumó. Por ello, hoy vive para crear música con mensajes directos y sin filtros, que despierten conciencias.

En el año 2023, fue elegido para la campaña contra el acoso escolar de Rtve.

En diciembre de ese mismo año, Canal Sur, le otorgó el premio Estrella de Navidad, por su labor como compositor e interprete en causas sociales, llegando sus letras y mensajes a cruzar el océano, e interesarse en México por su labor.

Historia de la canción

José López, padre de Kira, llevaba tiempo pensando en componer una canción que toque los corazones de las personas, para plasmar las emociones y sentimientos, que llevan a los menores a quitarse la vida, como le ocurrió a su hija, y así lanzar un mensaje de solidaridad con las víctimas, familiares y concienciar a la sociedad de la importancia del mensaje que el acoso escolar "no es cosa de niños", y hay que prestarles una prioritaria atención.

Conoció la música de Annarce, y contactó con él proponiéndole el proyecto. El artista aceptó de inmediato. Para ello, quedaron en Barcelona, donde fue recibido por los padres de Kira López. La idea era que Annarce, se pusiera en la piel de Kira, realizando el mismo recorrido hasta la casa, su colegio, sus lugares favoritos donde ella vivía, comía y salía con sus amigas; llegando hasta el lugar donde se quitó la vida. Annarce subió al domicilio familiar, para entrar en la habitación de Kira, donde están las pertenencias de la joven, y reposan sus cenizas, para inspirarse.

El compositor declara que ese proceso supuso para él revivir toda la pesadilla que él sufrió, cuando fue víctima de bullying, con el añadido de entrar en los sentimientos y emociones de Kira para comprenderla y profundizar en su historia.

Allí, Annarce, se quedó a solas un rato en la habitación de la joven fallecida, hasta que, tras muchas emociones y sentimientos encontrados, sintió cómo compondría esta letra que hoy se presenta, para lanzar un mensaje a toda la sociedad sobre el acoso escolar.

El vídeo acompaña de un gesto con dos dedos cruzados en el corazón, que será el símbolo de la canción contra el acoso.

Beneficios del single

Los beneficios de 'Kira', irán destinados íntegramente a la asociación Trencats (Rotos) Asociación Contra las Violencias en las Escuelas, para ayudar a los niños y niñas, que están sufriendo acoso escolar y a sus familias, en áreas tales como asistencia de profesionales de la salud mental (psicólogos, psiquiatras), asesoramiento, asistencia jurídica en casos de acoso y cómo actuar en todo lo relacionado con el bienestar y la protección de los menores.

Vídeos

ANNARCE - KIRA [Ft FIOL] (VIDEO OFICIAL) #STOPBULLYING