Marcio Borges: "El Código Sepsis reduce un 50 % la mortalidad hospitalaria" Abarca desde el diagnóstico hasta el tratamiento de soporte. Se basa en un concepto asistencial, educativo y de investigación Francisco Acedo

viernes, 1 de abril de 2022, 09:44 h (CET) “El Código Sepsis consigue reducir la mortalidad hospitalaria cerca de un 50 % en los pacientes con reacción inflamatoria generalizada”. Así lo ha indicado Marcio Borges, presidente de la Fundación Código Sepsis, en la presentación del 5º Encuentro Multidisciplinar Internacional, que se celebra en formato híbrido los días 31 de marzo y 1 de abril en Madrid y online desde la plataforma de la reunión.



La sepsis es una reacción del organismo ante una infección causada por microorganismos patógenos, como bacterias o virus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que se producen cerca de 50 millones de casos anuales en el mundo, con 11 millones de fallecimientos, pero la incidencia podría ser muy superior. “No hay registro de la incidencia real de la sepsis, y probablemente sea mucho mayor que las cifras que maneja la OMS”, ha dicho Marcio Borges.



Más de 150 hospitales y 70 grupos de trabajo

La sepsis es el síndrome clínico que causa una mayor mortalidad intrahospitalaria en todo el mundo, y es la principal causa de admisiones hospitalarias. En España, aproximadamente, la mitad de las comunidades autónomas tienen programas de Código Sepsis. Más de 150 hospitales han incluido un programa específico de atención, y más de 70 grupos trabajan de forma multidisciplinar en el manejo de este trastorno. Internacionalización del proyecto

Precisamente cuando el Proyecto Código Sepsis celebra su décimo aniversario, su presidente ha destacado “la internacionalización” de esta iniciativa. “Comenzó en España con más de 14 sociedades científicas y con el aval del Ministerio de Sanidad. Nuestros siguientes pasos son actualizar el documento del Código Sepsis para impulsar el trabajo multidisciplinar y ampliar el número de países y sociedades científicas participantes”. Se trata de un trabajo realizado junto con el Ministerio de Sanidad y las sociedades científicas, en colaboración con los hospitales, los médicos, las enfermeras, los farmacéuticos, los gestores, etc. En el encuentro de Madrid intervienen especialistas de Estados Unidos, México, Panamá y Portugal. “Desde España exportamos nuestra experiencia con el Código Sepsis a otros países. Nuestra principal razón de ser es la aplicación del Código Sepsis en los hospitales, tanto de España como del extranjero, con el objetivo de detectar y diagnosticar de forma precoz este grave trastorno. El Código Sepsis, que abarca desde el diagnóstico hasta el tratamiento de soporte, se basa en un concepto asistencial, educativo y de investigación”, ha explicado. El encuentro de expertos que comienza este jueves en Madrid sirve para aportar ideas y realizar un nuevo documento de consenso. “Queremos conseguir una implicación mayor de las administraciones, de las direcciones de los hospitales, de las propias sociedades científicas, lo que supone un reto. También queremos que la población sea consciente de los riesgos que supone la sepsis y los beneficios que aporta seguir una guía de actuación”. Novedades terapéuticas

Los expertos reunidos en Madrid tienen previsto abordar las novedades terapéuticas para el manejo de la sepsis que se han presentado en el último año. "Disponemos de nuevos antibióticos, nuevos antivíricos, fármacos vasopresores y también contamos con una línea de investigación muy interesante con los fármacos inmunomoduladores", ha avanzado el presidente. Marcio Borges también ha mostrado su preocupación por el aumento de la resistencia a los antibióticos a nivel mundial, un problema que limita la utilización de estos fármacos. Desde hace pocos años se fabrican nuevos antibióticos muy seguros y eficaces frente a la resistencia, pero debe cuidarse su utilización para conseguir reducir la mortalidad.

