El adelanto de 20 céntimos por litro de combustible puede abocar al cierre a algunas gasolineras, según Aevecar “Lamentamos esta situación que se podría haber evitado tomando estas medidas con el tiempo necesario para su correcta planificación" Redacción

jueves, 31 de marzo de 2022, 11:41 h (CET) La Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) ha advertido del riesgo de que algunas pequeñas gasolineras se vean abocadas al cierre por no poder afrontar el adelanto de 20 céntimos por litro de combustible a los ciudadanos, una medida del Plan Nacional de Respuesta a la Guerra aprobado por el Gobierno y que entra en vigor este viernes.

En este sentido, Aevecar criticó que la bonificación de 20 céntimos, que debe ser adelantada por las empresas, se recuperarán posteriormente mediante adelantos o devoluciones, “sin especificar plazos concretos ni dar seguridad en las propias devoluciones”. Según denunció esta organización, el real decreto “simplemente” establece que si en el plazo de 30 días desde la petición no se ha ingresado se entenderá denegada.



Además, lamentó que a un día de la entrada en vigor de esta medida, el Gobierno no ha facilitado el impreso oficial para poder pedir la devolución o el anticipo de esas cantidades que tienen que abonar las estaciones de servicio.

“El sector de estaciones de servicio está formado por empresas de muy distinta magnitud económica, desde grandes empresas a pymes o micropymes, que están padeciendo una situación económica delicada desde la pandemia, donde fueron consideradas como servicios esenciales y estuvieron abiertas pese a las restricciones de movilidad, lo que supuso unas cuantiosas pérdidas de las que aún no han podido recuperarse totalmente”, añadió.

Por ello, Aevecar incidió en que muchas empresas del sector no tienen la liquidez necesaria para hacer frente al adelanto de las bonificaciones de 20 céntimos por litro que el gobierno ha decretado y, por lo tanto, “no les va a quedar más remedio que cerrar sus instalaciones ante la imposibilidad de atender a sus clientes” según lo establecido en el real decreto.

"Lamentamos profundamente esta situación que se podría haber evitado tomando estas medidas con el tiempo necesario para su correcta planificación y habiendo tenido una reunión con el sector de las estaciones de servicio para hacerles partícipes de la realidad existente", zanjó Aevecar.

