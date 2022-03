Absoluta Flora descubre las tendencias florales para bodas este 2022 Comunicae

miércoles, 30 de marzo de 2022, 16:25 h (CET) La decoración floral mediterránea y los ramos de novia rústicos destacarán en la vuelta a las celebraciones tras los últimos dos años de pandemia Según todas las encuestas, tras el parón de las celebraciones debido a la pandemia, 2022 será el año de las celebraciones y según cuentan los expertos en eventos, las tendencias en las bodas han cambiado.

Los protocolos están en desuso, los novios apuestan por bodas temáticas, espacios versátiles, bodas de fin de semana y música en vivo para amenizar a los invitados. En definitiva, se busca en todo momento la naturalidad y la cercanía para vivir momentos únicos en el gran día.

Las flores seguirán siendo las protagonistas tanto en los ramos de novia como en la decoración, incorporando la tendencia de las flores en las tartas, donde se utilizarán cayendo en cascada, alrededor de la base o coronando el último piso con pequeños toques. También destacarán los ramos de flores preservadas y secas para alargar su duración así como la decoración floral mediterránea. Llevar el campo al evento, decorar con texturas naturales, ser más ecológicos y apreciar las imperfecciones de bases cerámicas o de mimbre y compartir buenos momentos con todos aquellos con los que no habías podido coincidir en estos años de pandemia.

“Creemos que el poder del espacio combinado con la energía de los invitados y los adornos florales, son clave para un gran evento” apunta Josep Artés, CO-fundador de Absoluta Flora, floristería de Valencia, “se llevan los grandes arreglos de estilo orgánico en los que se aprecia el movimiento natural de las flores y la combinación de blancos, amarillos y azules es ahora mismo el must de las novias de esta primavera verano”, aunque como bien dice Artés, la decisión del ramo nunca se rige por tendencias sino que se elige según los gustos de la novia e independientemente de la decoración de todo el evento.

El ramo de flores seguirá siendo una de las decisiones más importante para las novias, ya que se incrementa la demanda de “el ramo perfecto” para cada ocasión.

Cada novia es única y por ello, existen muchos profesionales, como los fundadores de Absoluta Flora, que ayudan a la elección del ramo de novia, escogiendo las flores adecuadas según el vestido, el tipo de ceremonia y sobre todo, fiel al estilo y gustos de la prometida.

Eduardo Gutiérrez, CO-fundador de Absoluta Flora, comenta “por mucho que cambien las tendencias, el ramo de novia será uno de los complementos protagonistas ese día. El ramo define la personalidad de la novia, por ello trabajamos infinitas combinaciones; flores frescas, flores secas o preservadas para conseguir ramos con un gran impacto visual”.

Composiciones de estilo natural, fresco y mediterráneo, mezcla de texturas y formas orgánicas marcarán la tónica del 2022.

Sin duda, las posibilidades florales para la celebración son infinitas, lo que permite elegir a la novia un ramo totalmente personalizado en función de sus gustos y estilo, en el que se muestre una carga emocional muy especial.

