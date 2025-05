Carrefour impulsa el futuro de la alimentación con la inteligencia artificial como protagonista

Nueva edición del Salón Carrefour, cita clave del sector del retail en España. Revoluciona la experiencia de compra con ClubIA, el primer asistente inteligente de un programa de fidelización en España capaz de interactuar con personas, diseñado para transformar la experiencia de los socios de El Club Carrefour con atención hiperpersonalizada y sugerencias únicas en función de sus necesidades Carrefour celebra una nueva edición de su Salón bajo el título "Impulsando el futuro de la alimentación", un evento de referencia que tiene el objetivo de transformar el sector a través de la innovación, en el que la compañía ha presentado los avances más notables en inteligencia artificial del retail español. La cita, única en la distribución, ha reunido a más de 5.000 asistentes incluyendo a los principales actores de la cadena alimentaria, proveedores regionales y nacionales, franquiciados, directores y responsables de tiendas de toda España, y socios de El Club Carrefour.

En un espacio de 14.000 m² en IFEMA (Madrid), se han reunido más de 400 proveedores, quienes han mostrado las últimas tendencias e innovaciones que marcarán el futuro de la alimentación. El Salón, que ha contado con la presencia de Alexandre Bompard, Presidente y Director General del Grupo Carrefour, y Elodie Perthuisot, Directora Ejecutiva de Carrefour España, se centra en tres pilares fundamentales: los productos frescos como base de una alimentación saludable y local, la innovación y las nuevas tendencias con un enfoque en la responsabilidad, y la inteligencia artificial como motor de transformación del sector.

En palabras de Alexandre Bompard, "el Salón del futuro de la alimentación es un reflejo de la ambición de Carrefour por liderar no sólo el retail en España sino también la transición alimentaria y avanzar en la distribución de productos saludables, ofreciendo el mayor surtido a precios accesibles para todos".

Por su parte, Elodie Perthuisot ha comentado que"el sector del retail es clave para la economía española, y en este sentido, el Salón Carrefour es una muestra de nuestro compromiso con la transformación del mundo de la distribución, las nuevas tendencias y la digitalización. Gracias a la innovación y a las nuevas aplicaciones de IA ofrecemos una experiencia personalizada, eficiente y accesible para nuestros clientes, y contribuimos a construir el futuro de la alimentación, con un foco claro en los productos frescos y saludables, de la mano de nuestros proveedores, la mayoría Pymes locales".

Carrefour impulsa una alimentación más saludable con productos frescos

Carrefour reafirma su compromiso con una alimentación saludable y de proximidad, situando los productos frescos en el centro de su estrategia. Los productos frescos, con un crecimiento del 2,5% en 2024 y un crecimiento acelerado del 6,5% en el primer trimestre de 2025, son un pilar fundamental en la alimentación de los hogares españoles.

Conscientes de su importancia, Carrefour ofrece más del 90% de productos frescos de origen español. Esta apuesta impulsa la economía local y garantiza la frescura y calidad de los alimentos. El Salón Carrefour es el mejor escaparate de esta apuesta, con 59 stands de productos frescos que ocupan una superficie de 784 m² y ofrecen demostraciones como el corte de carne de raza Angus o de cerdo ibérico, ronqueo de atún así como degustaciones de vinos y quesos locales.

Además, los asistentes han podido participar en cuatro talleres profesionales dedicados a compartir las mejores prácticas sobre frutas y verduras, pan, productos del mar y platos preparados, y descubrir un nuevo proyecto de cocción del pan "fully baked" que permite obtener una calidad más homogénea. También se ha dado a conocer la evolución del modelo de negocio de Carrefour Market, un espacio inspirado en las mejores prácticas regionales que sitúa los productos frescos como elemento clave de la tienda.

Carrefour también ha presentado diversas iniciativas bajo su iniciativa mundial Act for Food, incluyendo el refuerzo de las explotaciones sin antibióticos en carnicería (pollo, ternera, cerdo Duroc) y los nuevos acuerdos de pesca sostenible en colaboración con cofradías locales, que impulsarán el aumento de los productos etiquetados MSC y ASC. Igualmente ha mostrado la nueva gama de charcutería "Alto Real", elaborada con ingredientes de primera calidad.

La compañía también refuerza su apoyo a los productores locales, con 278 proveedores locales de frutas y verduras y más de 1.000 referencias KM0. Para consolidar esta apuesta, Carrefour ha firmado 10 nuevos acuerdos de calidad a largo plazo con proveedores españoles durante el Salón.

Carrefour, a la vanguardia de la innovación alimentaria

Carrefour ha reafirmado su posición como motor de innovación en el sector alimentario, acogiendo cada año en sus tiendas más del 60% de las novedades del Gran Consumo y representando el 40% de la cuota de mercado de las innovaciones de las marcas alimentarias en España. En esta edición del Salón, Carrefour ha presentado su apuesta por las últimas tendencias y su compromiso con la transformación del sector, anunciando la introducción de 800 nuevos productos en 2025, de los cuales 150 se han dado a conocer en el Salón.

El Salón se ha hecho eco de cuatro grandes tendencias que están marcando el futuro de la alimentación:

La salud como eje central : Carrefour ha mostrado su compromiso con una alimentación más saludable, presentando sus técnicas de reformulación de productos para reducir el contenido de sal, azúcar y grasas sin comprometer el sabor , y ofreciendo degustaciones de productos reformulados. Socios clave como Mahou también han presentado sus desarrollos en el ámbito de las bebidas "cero alcohol".

: Carrefour ha mostrado su compromiso con una alimentación más saludable, presentando sus técnicas de , y ofreciendo degustaciones de productos reformulados. Socios clave como Mahou también han presentado sus desarrollos en el ámbito de las bebidas "cero alcohol". La personalización de la alimentación : Carrefour ha destacado la importancia de adaptar la oferta a las necesidades específicas de cada consumidor , dedicando un espacio importante a los productos "sin" y mostrando su amplia gama de productos para deportistas, personas con alergias y dietas específicas.

: Carrefour ha destacado la importancia de , dedicando un espacio importante a los productos "sin" y mostrando su amplia gama de productos para deportistas, personas con alergias y dietas específicas. Nuevos placeres y descubrimientos culinarios : Carrefour ha reforzado su apuesta por las especialidades regionales , mostrando la diversidad y riqueza de los productos locales y acercando nuevos sabores a sus clientes con propuestas como la comida coreana.

: Carrefour ha reforzado su , mostrando la diversidad y riqueza de los productos locales y acercando nuevos sabores a sus clientes con El impacto de las redes sociales: Carrefour ha reconocido el papel clave de las redes sociales en las elecciones alimentarias, destacando el éxito de productos como los chocolates con pistacho y dedicando un espacio a las redes para interactuar con los clientes y crear contenido relevante. Además, todos los participantes han recibido formación sobre redes sociales y han creado su "starter pack" con cuentas de Instagram y TikTok. Impulso a la IA como herramienta transformadora del sector

El Salón se ha convertido en el escenario para demostrar la capacidad transformadora de la inteligencia artificial. Carrefour ha presentado un abanico de soluciones innovadoras impulsadas para optimizar la experiencia de compra y mejorar la eficiencia en toda la cadena de valor. Los asistentes han tenido la oportunidad de experimentar de primera mano el poder de la IA a través de demostraciones interactivas y talleres prácticos.

Carrefour, que mostró su liderazgo al lanzar en abril ai.carrefour, su solución mundial de inteligencia artificial en España, sigue revolucionando el sector con proyectos como ClubIA, el agente virtual inteligente que lleva la IA al corazón del programa de fidelización El Club Carrefour, el mayor Club de la distribución en España.

A través de ClubIA, el primer agente de inteligencia artificial de un programa de fidelización en España capaz de interactuar con personas, Carrefour redefine la experiencia de compra de sus más de 10,4 millones de socios, permitiendo a los usuarios explorar en tiempo real, desde la localización de tiendas hasta la obtención de recetas personalizadas, simulando incluso la compra de productos y accediendo a información sobre su compromiso con el medioambiente.

Pero ClubIA no ha sido la única innovación basada en IA que Carrefour ha desvelado en el Salón. Los asistentes también han podido conocer el cliente virtual inteligente, una herramienta que analiza el comportamiento de los consumidores para predecir tendencias y optimizar las estrategias de marketing. Además, Carrefour ha mostrado cómo la IA se aplica en otros ámbitos, como la mejora de la calidad y la trazabilidad de los productos frescos gracias a drones agrícolas y detectores de calidad, y la automatización de procesos en tienda con balanzas inteligentes que reconocen automáticamente frutas y verduras.

Como muestra de su apuesta por democratizar el acceso a la IA, Carrefour ha ofrecido a todos los participantes una formación básica sobre inteligencia artificial, introduciéndolos en las técnicas de prompting y presentándoles los agentes virtuales que está desarrollando. Para apoyar esta iniciativa, el Salón ha contado con la presencia de expertos de empresas tecnológicas como Google y Artefact, que han compartido sus conocimientos y experiencias con los equipos de Carrefour. Carrefour se consolida así como el primer distribuidor en acercar la inteligencia artificial a todos sus colaboradores.

En esta cita ineludible, Carrefour ha ratificado su posición a la vanguardia con las últimas tendencias, materializando su apuesta por la innovación a través de masterclasses de Meta y TikTok, showcookings con nutricionistas como Aitor Sánchez y Pablo Ojeda, la participación de influencers como Fabián León y deportistas como Saúl Craviotto o Perico Delgado. Además para maximizar su difusión, la compañía ha apostado por una live zone con podcast y retransmisiones en streaming.

Carrefour consolida así su liderazgo con un Salón que marca el camino hacia el futuro de la alimentación y la transformación del sector. La compañía se compromete a seguir impulsando la inteligencia artificial para ofrecer un servicio más personalizado y eficiente, garantizando a sus clientes productos innovadores, saludables y accesibles.

Sobre Carrefour España

Carrefour España es una compañía omnicanal, multiformato y multimarca, que gestiona en España 204 hipermercados, 162 supermercados Carrefour Market, 1.090 Carrefour Express y 69 Supeco, además de comercio online. Carrefour España, con el foco puesto en ser la compañía líder como Digital Retail Company, asume un fuerte compromiso con el futuro de la alimentación, ofreciendo productos innovadores, saludables y accesibles para todos sus clientes dentro de su misión de liderar la transición alimentaria para todos a través de su iniciativa global Act For Food.

