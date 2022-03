‘Asfalto, tierra y agua’, la nueva exposición de la pintora con discapacidad Marisa Alberca en el museo Tiflológico de la ONCE La muestra permanecerá en el museo del 1 de abril al 21 de mayo Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 30 de marzo de 2022, 12:40 h (CET) La pintora con discapacidad visual Marisa Alberca llevará por ‘Asfalto, tierra y agua’ a quienes visiten su nueva exposición en el Museo Tiflológico de la ONCE de Madrid. La muestra reúne 12 cuadros que reflejan estos tres ambientes, a los que debe su título, y permanecerá en el museo del 1 de abril al 21 de mayo.

Será inaugurada este jueves, 31 de marzo, por Ángel Luis Gómez Blázquez, director de Promoción Cultural, Atención al Mayor, Juventud, Ocio y Deporte de la ONCE, y Ana Díaz Alonso, consejera general de la ONCE. Asistirán también la propia pintora, Marisa Alberca, y la técnica del Museo Tiflológico Teresa Díaz. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.