El 40% de los ucranianos que ha solicitado la protección temporal en España son menores de edad Más de 4.000 niños han sido escolarizados, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 29 de marzo de 2022, 13:07 h (CET) El Alto Representante para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, confirmó este martes que 22.500 ucranianos han solicitado la protección temporal en España después de haber huido de su país tras la invasión de Rusia, el 40% de los cuales son menores de edad.

Lo hizo durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia en el Congreso de los Diputados en el marco de la cual constató que Ucrania vive una “situación terrible” que ha provocado una emergencia humanitaria “brutal”.



Prueba de ello es que el 40% de las personas que han huido de Ucrania desde el pasado 24 de febrero son menores de edad, a quienes “se está quebrando su infancia y comprometiendo su vida, su salud y sus oportunidades”.

Respaldó las medidas puestas en marcha por la UE y España, especialmente la activación de la Directiva de Protección Temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, que, en el caso español, el Gobierno ha ampliado su cobertura a los siguientes colectivos: ucranianos y familiares que salieron de Ucrania desde el 24 de febrero, ucranianos y familiares que se encontraran en España antes de esa fecha, nacionales de Ucrania que se encontraran en suelo español en situación irregular antes del 24 de febrero, refugiados y beneficiarios de protección internacional en Ucrania y sus familiares que salieron de este país a partir del 24 de febrero y nacionales de terceros países y apátridas que residían legalmente en Ucrania sobre la base de un permiso de residencia legal válido expedido de conformidad con el derecho ucraniano y no pueden regresar a su país o región.

En ese sentido, explicó que actualmente 22.500 ucranianos han solicitado la protección temporal en España, el 40% de los cuales son menores de edad. También destacó que más de 4.000 niños han sido escolarizados, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Por último, mostró su confianza en que la solidaridad de los españoles no se resienta y deseó que cuando lleguen más ucranianos a España, "que llegarán más, no haya más dificultades que las administrativas".

