La poesía como apertura con el otro

El fomento a la cultura y la lectura ha sido algo fundamental para la sociedad desde épocas remotas, la cultura forma parte importante de nuestro día a día y de nuestro reflejo identitario, por tanto es sumamente importante el poder mostrar a nuestra sociedad aquellas personas que con la intención de seguir difundiendo el área cultural han pasado con sagacidad y mucho esfuerzo los diversos obstáculos que esto puede representar desde diversas instituciones y contextos. Es por tanto que es sumamente importante poder reconocer y tomar de ejemplo la trayectoria de aquellos gestores culturales que van construyendo la difusión de la cultura a lo largo de los años, uno de ellos y con una trayectoria destacable es Jorge Contreras Herrera (Tizayuca, Hidalgo, México 1978) Importante gestor cultural y poeta mexicano.

La pregunta más fácil pero más difícil como poeta. ¿Cómo concibe Jorge Contreras la poesía? Es revelación de una realidad superior, es lo que no es, son las posibilidades y al mismo tiempoes lo que existe, algo posiblemente igual a Dios, o es mismo Dios, en todas sus manifestaciones, eso es la poesía, la fuente de la que surge la experiencia estética, el poema, la obra de arte. El poeta traduce su experiencia en el poema, pero lo que existe más allá del poema, es la poesía, un poema verdadero, nos lleva directo a esa dimensión, nos conecta con la creación, a propósito de la etimología de poesía.

Además de ser un poeta, Jorge contreras es un excelente gestor cultural, ¿de dónde viene esta pasión por realizar encuentros, por juntar a gente de distintos países para traspasar fronteras a través de la poesía? Lo he pensado en varias ocasiones, por un lado, creo que nace de la soledad, de la necesidad de encontrarte con los tuyos. Para los amantes del futbol les es fácil, cada semana basta con ir a un campo y se encontrarán con otros amantes del fut, pero para reunirse con otros poetas, hay que provocar esos encuentros. Por otro lado, la necesidad de conocer y escuchar las voces. Saber de qué manera grita un dragón en tal poema, la visión y textura de las poéticas de otras partes del mundo. Esta necesidad me ha llevado a especializarme en la gestión cultural; desde hace años buscaba los diplomados en gestión y empresas culturales, para conocer sobre el tema, no nada más sobre festivales o encuentros, sino también temas de cultura, desde la visión de la filosofía o antropología, las problemáticas sociales, económicas, políticas, y también seguir de cerca las políticas culturales y las leyes que se han creado, como la del 2008, cuando entró en vigor la ley del libro y la lectura.

Este año el Festival Internacional de Poesía Ignacio Rodríguez Galván, cumple 12 años, es en honor al primer poeta romántico de México, y que nació en Tizayuca, a unos pasos de mi casa. Lo he estudiado tanto que siento conocerlo más allá de las letras. El festival inició con un día, pero con la presencia de 52 poetas y una feria del libro de editoriales independientes, al año siguiente fueron dos días, al siguiente cuatro. En el 2016, fueron seis días, y una gran fiesta, en ese año se le entregó la presea a Marco Antonio Campos, un gran maestro en el tema de Rodríguez, y ahora mi amigo también. Marco Antonio me dio quizá el mejor de los elogios que alguien pueda recibir: “has resucitado a Ignacio Rodríguez Galván” y creo que de cierta manera así fue, pues muchos comenzaron a estudiarlo a partir de los festivales.

Rodríguez fue el mejor amigo de José María Heredia, y esa amistad demás de siglo y medio es lo que me llevó a Toluca, donde tuve el honor gracias a la inteligencia del maestro Fernando Zamora, de dirigir el festival más grande de México, y posiblemente de Latinoamérica, superado por el de Granda, Nicaragua. El apoyo y logística para lo que pasó en Toluca, no hubiera sido posible sin la providencia.

Has dirigido encuentros muy importantes en el país como el Internacional José María Heredia ¿qué es lo que más rescatas de todas estas valiosas experiencias? Todos los errores, pues no se me debe olvidar ninguno de ellos, claro, siempre tuve como visión construir momentos inolvidables. Y lo decía al equipo de trabajo del Ayuntamiento de Toluca, “en 20, 40 años y más, seguirán recordando los mejores momentos que pasaron en Toluca” el Concierto con la filarmónica, la cena de gala en el cosmovitral, los auditorios magníficos, siempre llenos totales, los muros con versos de los invitados; el momento en todos fueron declarados huéspedes distinguidos en ceremonia solemne de cabildo y un sin fin de momentos.

Pero son los errores los que me hacen plantearme más puntos a revisar en la logística y en la redacción de mi proyecto.Hay algo más que rescato y creo que somos los primeros en hacerlo, primero con el homenaje a Rodríguez, en la antología publiqué algunos textos en árabe, luso, náhuatl, y por parte del Consejo de Cultura me decía que por qué no los quitaba, si va dirigida a un público de hispanohablantes, argumentaba que es importante incluir otros idiomas como una gratitud a los poetas y sus idiomas. La poeta gallega Yolanda Castaño, me agradeció por incluir poemas suyos en gallego. Creo que todos estaban contentos de ver algunos de sus poemas en su idioma original.

Algo que me dolió mucho y siempre pasa, es que no puedo disfrutar como quisiera de pasar momentos con los poetas, ni tomarme fotos. Después delos festivales quedo desolado emocionalmente, también mi cabeza sufre una gran sacudida, la experiencia es muy fuerte, la presión es inimaginable, imagina recibir a 56 extranjeros, ir por todos al aeropuerto, y hospedar a 158 poetas, es de verdad una proeza en donde todo el gobierno estuvo al cien apoyando como nunca antes lo había visto en ningún lugar, no siempre pasa así, en otras ocasiones, se sufre del abandono institucional. Cada año es volver a iniciar, como el mito de Sísifo Tal cual.

En el caso de los festivales y esta gran difusión cultural que has hecho ¿Qué repercusiones tiene en nuestra actualidad traer a la memoria colectiva a dos poetas tan importantes como José María Heredia e Ignacio Rodríguez Galván? Muchísima y de maneras insondables. Seguramente cualquier aficionado a la lectura, conoce a Charles Baudelaire, o a Edgar Allan Poe, existe una gran mercadotecnia en torno a ellos, ropa, juguetes, documentales, postales. Pero Charles que nació cinco años después que Ignacio Rodríguez Galván, tienen mucho parecido en su lírica, incluso en el abordaje de temas. Uno tiene el Buitre, y el otro a una carroña. Uno el Ángel caído, y el otro el vampiro. Pero nadie mira a Rodríguez, además, a cuántos poetas conoces que hayan escrito profecías. Rodríguez además de poeta maldito, romántico, también fue profeta, un vate, por lo de visión.

Los festivales José María Heredia y Rodríguez Galván, los vuelven a poner en la vista de las nuevas generaciones, quizá algunos les gusten como para estudiarlos, investigarlos, y convertirlos en nuestras figuras icónicas; me daría mucho orgullo verlos en ropa, juguetes, películas. A Poe, lo imaginamos cayéndose de borracho en Baltimore, pero a Rodríguez, que vestía con sombrero de copa y capa, y que nació en medio de una guerra, que se incendió el barco en el que tendría que ir hacia Venezuela, o que se emborrachaba en las playas de la habana, o que el cementerio donde fue enterrado lo arrasó un tsunami. O que uno de sus grandes amigos, José Jacinto Milanés, fue encerrado en un manicomio por enamorarse de su prima. Hay tanto material, tantas cosas que a los estudiantes de letras deberían convertir en proyectos en torno a nuestros dos románticos.

Sabemos que la historia y la relación entre José maría Heredia e Ignacio Rodríguez Galván es entrañable porque no solamente se dirige hacia el corazón de la literatura mexicana sino que viene agolpándose en distintos encuentros, festivales, que ahora siguen dejando vigentes estos registros históricos y culturales en la poesía, ¿De qué forma surge la idea de remontar a estos poetas en nuestras épocas actuales y este entusiasmo de convocar autores de otros países, estados, como es que se da esta gran conjunción que no solamente es importante para la literatura del país sino para Hispanoamérica? Cuando coincido con mi amigo Rafael Carralero, quien representa para mí el espíritu vivo de José María Heredia, y yo represento para él, el espíritu de Ignacio Rodríguez Galván. Los dos somos apasionados de nuestros poetas, y esa pasión, nos hizo encontrarnos en el 2009, donde se comenzó a gestar los festivales. Incluso, el cuarto festival, se llamó, Festival Internacional de la Cultura “Rodríguez – Heredia”.

En una entrevista el año pasado, respondía que hay varios productos relacionados a la lectura, pero que realizar un festival, equivale quizá a hacer cinco libros;todos conocemos a ese momento como la Academia de Letrán, y es la historia lo que me inspira en mi caso, los encuentros, los festivales, cada año, es de algún modo fundacional para muchos poetas. Alex Paucidesy la UNEAC le dedicaron un día a Rodríguez en el festival Internacional de Poesía de la Habana, un día en la patria de José María Heredia. Si uno estudia la historia de la literatura, vemos cómo se van tejiendo muchas de las cosas actuales, a partir del legado de nuestros poetas. Como dije, el trabajo es enorme, pero hay que hacerlo con entrega total, de otro modo no es posible.

En el festival internacional de poesía José María Heredia surge una antología que engloba a 100 poetas de todo el mundo, háblanos un poco de ella y de la visión de este proyecto: Yo quería que se hiciera un documental, además de la antología, pues el registro es muy importante. La antología es un registro de los poetas participantes, y eso lo convierte en un documento muy importante para la lectura y conocer, leer y releer a los poetas que participaron, además como dije antes de incluir otros idiomas. Al pedirles los poemas, igual me enviaron material para hacer su libro origami, el proyecto que tengo de Una hoja un libro. El material está todo en la antología, pero sirve para distribuirlo en revistas y en los origamis, así que la antología solo es parte de todo lo que se puede hacer con el registro. Espero que, para el siguiente festival, sea posible hacer también el documental.

En tu libro El espejo adecuado, se logra notar una propuesta que transcurre en un ámbito vivencial, pero ante todo esta narración que hay en los versos parece describir en otro tiempo una perspectiva existencial y al mismo tiempo erótica del mundo ¿cómo se da este transcurso? Cuando escribo trato de escuchar lo que hay en mis emociones, a veces este ejercicio me lleva a la mística, otras a lo confesional, en otras ocasiones es como afinar el alma, a la manera que se afina un instrumento, en ese hacer, por supuesto camino entre lo existencial, lo erótico, pero también lo místico.

¿Qué planes vienen para Jorge Contreras en el futuro? Seguir escribiendo poemas, quiero escribir novela y es momento de comenzar. El trabajo de los festivales me ha consumido mucho y no quiero dejar de hacerlo. Vivimos tiempos complicados, hay guerras en todos los niveles. Las envidias y los sabotajes, Hace unos años registré la marca del Festival Internacional de Poesía Ignacio Rodríguez Galván, y solo me registraron la primera parte, por lo que no se pueden registrar nombres propios. Esto fue por recomendación de la secretaría de finanzas de mi estado, para evitar licitar en caso de que así fuera, ser dueño de una marca es igual una herramienta de gestión, pero muchos no lo entienden. Además de esto, surgen Festivales por todos lados, careciendo de criterios, como hospedaje y alimentación, una programación digna y un reconocimiento al esfuerzo, el viaje. Muchos consisten en ir a leer 8 minutos, tomarse una foto e irse. Ahora con la pandemia, también surgieron cientos de festivales sin la menor curaduría.

Creo que es importante tomarse en serio la realización de Festivales, y debería haber una confederación de eventos literarios para tener reglas de operación, pues se confunden, le llaman festival o feria a todo, y no consideran que algunas son solo ciclos de lectura, mesas, coloquios, encuentros, festivales, o que una feria, por ejemplo, tiene estantería, editoriales, y un mercado editorial con todo su ecosistema. Una feria no es nada más que vaya un autor y diga, tengo libro a venta por si quieren. NO es fácil, en muchos casos se requiere de gran infraestructura, de criterios, de convocatorias, de gestiones. Por eso creo que los Festivales Internacionales de Poesía tienen una categoría que ha sido muy desgastada en las que engañan a los poetas. Ponen nombres que hacen parecer que los organiza el gobierno de México, y estos nombres se replican oficial y civilmente, ¿qué pasa aquí? los extranjeros piensan que los organiza la federación y son engañados por los organizadores. O bien, hay otros donde los organizadores salen en todas las fotos, se sientan en todas las lecturas siento esas actitudes de muy mal gusto y poco decoro. Otros repiten los mismos invitados que el festival anterior, un poco faltos de imaginación y por supuesto de lecturas. Por supuesto creo en la reunión de poetas de todo el mundo, es necesario el intercambio cultural, leernos, llevar lecturas a la sociedad, ser parte del cambio. Solo que los festivales aún no están regulados por la ley, incluso el PROFEST tiene reglas de operación que caen en lo nacional y cuantitativo más que cualitativo. Hay mucho camino por recorrer, y grandes festivales en México y en el mundo de los cuales aprender mucho.

SEMBLANZA DEL AUTOR: Jorge Contreras Herrera: (México 1978). Poeta, director general de ablucionistas.com Ha publicado diez libros de poesía. Tres de ellos en el extranjero: Vedo un coniglioguardarmi dalla neve, traducción al italiano por Emilio Coco en Rafaelli Editore; Ballena 52, editorial Buenos Aires Poetry; Deshoje del mundo en BGR editora en formato E-book. Participación en antologías internacionales y nacionales. Sus poemas se han traducido al italiano, alemán, portugués, náhuatl, inglés, búlgaro, árabe, catalán. Asimismo, cantantes como Zaira Franco y Enrique Ramírez Cipactli, han musicalizado sus poemas. Fundador de Poetas sin Fronteras, el Word Festival OfPoetry Santuarios Poéticos. Propietario de la Marca Registrada, Festival Internacional de Poesía en México y sus siglas FIP. Director del Festival Internacional de Poesía Ignacio Rodríguez Galván. Miembro del comité del Festival Internacional de Poesía de la Habana y presidente Honorario para El 2018. Primer Lugar en el Certamen Estatal Juvenil de Literatura Poesía 2001 de Hidalgo. Ha recibido la Presea al Mérito Cultural y Literario Raúl Renán, el Reconocimiento Universitario al Fomento de la Lectura Profesor Rafael Cravioto Muñoz, el Galardón a la Pluma y Voz Poética Fernando Celada 2021, El Reconocimiento Huitzilíhuitl A la Trayectoria y Legado a la Identidad y Cultura 2021. Ha sido jurado en premios nacionales e internacionales de poesía.