Grupo Santa Rita abre nueva residencia de mayores en Sabadell

viernes, 25 de marzo de 2022, 15:07 h (CET) El grupo sanitario y residencial Santa Rita ha puesto en marcha una nueva residencia para personas mayores en Sabadell: Residencia Vivaldi. El recinto se encuentra en pleno centro de la ciudad de Sabadell y está muy bien comunicado por transporte público y por carretera, que conecta con la ciudad de Barcelona y otras ciudades importantes. Esta residencia ofrece servicios de centro de día (alojamiento diurno) para aquellos residentes que prefieran venir solamente unas horas al día La Residencia Vivaldi cuenta con una superficie total de 3.200m2 aproximadamente, con 68 plazas residenciales y 45 para centro de día. Los espacios se encuentran adaptados y acondicionados para potenciar el bienestar y la autonomía de las personas mayores, ofreciéndo todo el apoyo que necesitan.

Cuentan con especialistas cualificados en todos los campos sanitarios y sociales: médicos, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos, educadores sociales, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales, dispuestos a proporcionar a las personas una alta calidad de vida y se sientan en todo momento atendidas, cuidadas y protegidas:

Todas las habitaciones son exteriores, luminosas y amplias

La residencia cuenta con habitaciones amplias para que todos los residentes se encuentren cómodos y relajados, siendo además todas ellas exteriores e iluminadas durante casi todo el día.

Atención médica personalizada

Las residencias de Grupo Santa Rita cuentan con personal especializado en el tratamiento de las dolencias de los ancianos. De esta forma, su salud está bajo control, y si necesitan ayuda en algún ámbito concreto, los profesionales saben cómo actuar. Además, cada adulto mayor puede recibir la atención que se adapte a sus necesidades.

Una alimentación sana y llena de nutrientes

La alimentación juega un papel muy importante en el cuidado de la salud y de todos.. La cocina de la residencia está muy equipada, dispone de un horno de vapor, carro caliente, envasadora al vacío y abatidor de temperatura, de última generación y sistema de detección de incendios y situaciones de emergencia.

Se ofrecen dietas equilibradas, adaptadas a todos los gustos, atendiendo a las necesidades y la situación de salud de cada uno.

Un programa de actividades muy completo

El programa de actividades de la residencia es muy completo y diseñado por el equipo de técnicos profesionales del ámbito de fisioterapia, educación social, psicología, terapia ocupacional y trabajo social. Se ofrecen actividades desde talleres de memoria y estimulación cognitiva hasta salidas y/o paseos terapéuticos u otras actividades más sociales como celebraciones y cumpleaños. Los residentes se encuentran entretenidos y acompañados en todo momento para que no les falte de nada.

Servicio de centro de día

Esta residencia de mayores en Sabadell también cuenta con un servicio de centro de día, para todas aquellas personas que no se encuentren en un estado de total dependencia o prefieran acudir al centro residencial solamente unas horas al día. De esta manera, el adulto mayor podrá entretenerse, hacer talleres y estar acompañado durante las horas que se encuentre en la residencia y volver a su casa más tarde.

La atención diurna es integral y personalizada en todos los sentidos, lo que permite a los usuarios seguir viviendo en casa sin olvidar el seguimiento de las cuestiones médicas o sociales que se produzcan fuera del centro. También se ofrecen servicios de transporte del domicilio al centro y viceversa. El tiempo de estadía es de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.

¿Por qué elegir el Grupo Santa Rita?

Grupo Santa Rita dispone de ocho centros residenciales para personas mayores repartidos por la provincia de Barcelona, ​​especialmente construidos en entornos agradables y acogedores para que sus residentes tengan todo el descanso y la tranquilidad que necesitan.

El equipo de Santa Rita se siente orgulloso de contar con unos profesionales altamente calificados que se encargan de cuidar y atender a todas las personas de cualquiera de sus residencias en Barcelona, Sabadell, Castelldefels y Cornellà.

Además de la apertura de la nueva residencia Vilvaldi, Grupo Santa Rita ha querido innovar creando una nueva web, más moderna y más fácil de utilizar para todos los nuevos y antiguos usuarios que deseen saber más información sobre los servicios y noticias de todas sus residencias.

