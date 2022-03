La cultura se volvió atrevida en Villanueva del Pardillo Gran éxito de la III entrega de los premios “Literarios Atrevimientos” y de la I de los premios “Atrevidos” Redacción

viernes, 25 de marzo de 2022, 11:37 h (CET) El pasado 24 de marzo tuvo lugar en el Auditorio Sebastián Cestero la III Edición de los “Premios Literarios Atrevimientos”, que concede anualmente el Instituto Sapere Aude, de Villanueva del Pardillo, a los mejores textos de escritura creativa de sus alumnos (de entre los publicados en la revista literaria de dicho centro, también llamada “Literarios Atrevimientos”).

En dicha ceremonia se entregaron asimismo los “Premios Atrevidos” (en su I Edición), unos galardones que tienen por objeto reconocer el mérito y la audacia de determinadas gentes dedicadas a la cultura desde distintos ámbitos en lo que supuso el inicio de un proyecto que busca conectar lo académico con lo cultural, infundiendo en los jóvenes alumnos ese interés. En los próximos años buscan convertirse en una referencia.



Junto con los alumnos premiados, cinco personalidades del mundo de la cultura fueron también obsequiados con los “Premios Atrevidos”: doña Pilar Cámara, encargada de la Biblioteca Municipal Luis Parra, de Villanueva del Pardillo, quien al frente de un equipo entregado por demás no ceja de lanzar y materializar propuestas vinculadas fundamentalmente con la lectura; don Manuel del Amo, exdirector del IES Sapere Aude y violinista por su labor al frente de dicho Instituto, al que situó en el siglo XXI; doña Josefa Polo, viuda del profesor Miguel Pérez Pastor, implicada en la preservación del legado que dejó su esposo, profundamente dedicado a la docencia en su más humanitario envés y en cuyo honor se creó el certamen literario nacional “Maestro Miguel”; doña Elena Blanch González, decana de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, galardonada por su labor regeneradora e impulsora de dicha institución, y doña María España Suárez, fotógrafa y viuda del gran literato Francisco Umbral, por su labor al frente de la fundación que lleva el nombre de su difunto marido, cuyo legado se esfuerza en perpetuar.



La ceremonia fue presentada por los profesores Montserrat Iglesias Gómez y Diego Vadillo López.

El acto se inició con una interpretación de la compañía La Soubrette, con Sara B. Viñas a la voz, Carlos Martínez de Ibarreta al piano y José Antonio García Palazón (Josechu) en actoral desempeño. Llevaron a cabo una adaptación de L’elisir D’amore, de Gaetano Donizetti.

El director actual del IES Sapere Aude, Jesús Castro Cuenca también intervino en el acto con un emocionado discurso que incidía en lo importantes que son determinados “atrevimientos” en ámbitos como el humanístico. Le siguió la concejala de Educación, Cristina Reoyo Cubo, quien puso en valor la iniciativa que concitaba al nutrido auditorio que tuvo a bien presenciar in situ el evento. El acto lo cerró la Agrupación Musical de Pulso y Púa 5º Traste, que interpretó tres piezas.

La relación de alumnos participantes fue la que sigue: Rebeca María Epuras, Karina Galeano Agudelo, Enai Velasco, Karol Andrea Villota, Olivia Cáceres, Zhenya Corona Nester, Matilda Guijarro, Iker Otiñar, Víctor Salinas, Aitana Asperilla, Daniela Jiménez, Cristina Colvee Romero, África Marchán Pagán, Jacob Walker, Greta Ortoll de la Mata, Sara Jai Hokimi, Eduardo Martínez-Abarca, Rodrigo Nieto Petinal, Alejandra Sandoval, Martina Torregrosa, Julia Avilés, Astrid Carvajal, Irene Cerezo, Marta Gutiérrez, Sara Bermúdez, Pablo Martínez, María Marín, Paula Pereira, Gabriela Stanimirova, Gabriela Peón, Valeria Espínola y Natalia López Vallejo. Los que entregaron premios ya habían sido galardonados en anteriores ediciones.

