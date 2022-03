Nuevos productos de cosmética en la tienda online Consuelo Jiménez Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de marzo de 2022, 16:26 h (CET)

La constante búsqueda de mejorar la calidad de los productos cosméticos y, a la vez, conseguir mayor sostenibilidad en la industria de la belleza ha dado como resultado una línea de maquillaje vegana y libre de crueldad animal, disponible en todo el país.

Consuelo Jiménez es una marca de cosmética y salud que se especializa en crear productos naturales con ingredientes que no son de origen animal. Actualmente, la tienda online ha agregado nuevos productos a su catálogo, tanto de maquillaje como skincare de la más alta calidad.

Consuelo Jiménez ofrece nuevos productos exclusivos La marca Consuelo Jiménez pertenece a la especialista en medicina facial y estética que desarrolló sus propios productos pensados especialmente para las personas que buscan mostrar su belleza natural, utilizando materias primas respetuosas con la piel y que resalten sus características naturales.

Además, con la idea de agregar al mercado productos que prevean excelentes resultados e igualmente responsables con el medioambiente y los animales, la marca desarrolla todos sus productos bajo la certificación vegana.

¿Cómo son los labiales permanentes? Este tipo de pintalabios están hechos con la característica principal de larga duración, líquido ultramate de textura fluida y aterciopelada, rica en pigmentos para un color puro de gran intensidad. Entre su variedad de presentaciones, se incluyen cinco tonos ideales para todas las temporadas del año.

Es importante mencionar que los labiales de la marca están hechos con ingredientes que hidratan la piel, no la resecan y son libres de parabenos.

Espray aloe vera Entre los productos del cuidado de la piel, los que están hechos a base de aloe vera son ideales para tratar cualquier desperfecto en ella. Por esta razón, el espray de Consuelo Jiménez 100 % aloe vera ha tenido una gran receptividad entre sus clientes, ya que ayuda a la regeneración natural de la piel, la cicatrización tanto de heridas como de roces producidos por el acné, es antiinflamatorio y repara el cabello seco.

Sérum natural Con extracto puro de caracol, el sérum natural de la marca es especialmente absorbente y llega hasta las capas más profundas de la piel.

Este producto de skincare está elaborado con un 99 % de ingredientes naturales, entre los que se incluye el extracto de aloe vera y pepino, para una mayor hidratación.

Para conocer todo lo nuevo del catálogo, Consuelo Jiménez tiene una página web donde está todo su nuevo stock y donde se distribuyen todos sus productos. Hay disponibles packs con los cosméticos más pedidos y promociones especiales todos los meses, a precios completamente accesibles. Los nuevos productos son el sérum vitamina C y el agua micelar, los cuales se han convertido en top venta en Consuelo Jiménez.



