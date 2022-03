Putin: genocidio en Ucrania Debemos luchar por la libertad del país, orar y hacer todo lo que esté a nuestro alcance por difundir estos hechos Juan Carlos Valderrama

jueves, 24 de marzo de 2022, 09:44 h (CET) Vladimir Vladimirovich Putin fundamentado en dos conceptos, desmilitarización y desnazificación, montó lo que él llamó una “Operación Militar Especial” para invadir Ucrania. Decretó, reconoció y firmó la independencia de las regiones rebeldes de Dometsk y Luhansk, ambas controladas por separatistas pro rusos. Tal como ocurrió en Crimea, utilizando líderes separatistas respaldados por Rusia, pretende aplicar similar estrategia contra Ucrania.

Tal como ayer, hoy dejó una advertencia o amenaza: “Cualquiera que intente interferir con nosotros, o más aún, crear amenazas para nuestro país o nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y lo llevará a consecuencias como nunca antes ha experimentado en su historia.

Estamos listos para cualquier giro de los acontecimientos”, implicando una amenaza nuclear. Advirtió Dimitric Kuleba, Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, que Rusia inició la invasión total hacia Ucrania en una Guerra de Agresión atacándolo por aire y tierra con misiles crucero, bombas racimo, tanques, tropas…, hoy con misiles hipersónicos.

Se ha violado el derecho internacional de integridad territorial de Ucrania, el acuerdo de Minsk, una violación flagrante de la soberanía. Ya Zelenski, presidente de Ucrania, había dicho “Nos dejaron solos en la defensa de nuestro Estado frente a Rusia… todos tienen miedo”.

Al momento de escribir el presente documento, más de 20.000 voluntarios del mundo hacían suyo el llamado de ayuda del Presidente de Ucrania. Estados Unidos y sus aliados han respondido con sanciones de tipo bancario como la congelación de activos hacia los oligarcas Rusos cercanos al Kremlin, el Deutsche Bank, el Goldman Sachs y el JP Morgan Chase por lo pronto se han retirado de Rusia.

Youtube, propiedad de Google, bloqueo en todos sus medios los canales financiados por el gobierno ruso y sus asociados explicitando “Nuestras pautas de conducta comunitaria prohíben el contenido que niega, minimiza o trivializa eventos violentos bien documentados. Ahora estamos eliminando el contenido sobre la invasión de Rusia en Ucrania que infringe esta política”.

La televisión Rusa no pasaba ninguna imagen de las atrocidades de Guerra contra Ucrania, tratando de negar su invasión y Genocidio hasta que la Periodista editora de la sección Internacional Marina Ovsianikova logro mostrar en un canal de gran audiencia un cartel que decía ‘”No a la Guerra .Parad la Guerra. No creáis la propaganda. Te están mintiendo” también lanzo gritos como “Alto a la Guerra”. Medios de comunicación como Dozhd y Eco de Moscú fueron cerrados por informar los hechos de la Guerra.

Pocos días después de iniciar su ofensiva contra Ucrania Putin aprobó una ley “contra la desinformacion”que establece duras sanciones, como la de un Nuevo articulo del Código Penal Ruso (20.3) por “difusión publica a sabiendas de información falsa sobre el uso de las fuerzas armadas rusas”que esta penado con tres años de cárcel, y hasta 15 años de cárcel si el juez considera que pone en riesgo sus operaciones militares. Miles de ciudadanos Rusos son arrestados con extrema crueldad por protestar contra la invasión hacia Ucrania en diversas ciudades del País.

Debemos luchar por la libertad de Ucrania, orar y hacer todo lo que esté a nuestro alcance por difundir estos hechos. Por lo pronto yo escribo, ¿y usted qué hace?

