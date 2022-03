Plazas africanas: Melilla Queda demostrada la “españolidad total” de la plaza melillense, que desde tiempos inmemoriales ha pertenecido a la Corona Española Manuel Ibañez Ferriol

@manuelvcia

jueves, 24 de marzo de 2022, 08:45 h (CET) Siempre soy un firme defensor de la Historia. En estos momentos, en los que el Gobierno de España, anda metido en movimientos raros frente al rey de Marruecos, me ha parecido conveniente dedicar algunas columnas a conocer nuestro pasado en tierras africanas para ver si los políticos de turno toman nota y no siguen cometiendo errores de bulto muy graves para la vida no solo de España sino de toda Europa y el Mundo. Comenzamos con Melilla.

Por el norte del continente africano han pasado diversas culturas, pueblos y sociedades que la han convertido en una plaza importante a la vez que codiciada. En la Edad Antigua, llegan hasta Melilla fenicios, griegos y cartagineses, que la dotan de murallas defensivas para la realización de transacciones comerciales, razón por la cual imprimen moneda propia. También pertenecerá a los romanos en tiempos de la I República con Cneo Pompeyo el Jóven. Será el pulso de los acontecimientos históricos, el que nos lleve a ser conquistada por los musulmanes perteneciendo primero al califato Omeya, para seguir anexionada al Califato de Córdoba, perteneciendo también a almorávides, almohades y benimerines. Pasará a manos cristianas con los Reyes Católicos cuando conquistan Granada en 1492, encargando a Hernando de Zafra, el traslado de Boabdil y su corte, a la región del Magreb.

En octubre de 1493, Boabdil y su corte partieron de Adra en una carraca de Iñigo de Artieta y otra genovesa, escoltados por dos galeones, y fueron trasladados a Cazaza, cerca de Melilla. Boabdil se trasladó a Fez, donde fue acogido por el sultán wattásida Abu Abd Allah al-Sheikh Muhammad ibn Yahya.En enero de 1494 la ciudad de Melilla se rebeló contra el sultán de Fez y envió tres cartas a Hernando de Zafra para ceder la ciudad a los Reyes Católicos.

Pocos meses después, fue devastada por los wattásidas. Fernando el Católico mandó una expedición a Melilla con el comendador Martín Fernández Galindo para conocer la situación de la plaza. Martín Fernández Galindo encontró la ciudad devastada y con una gran cantidad de musulmanes en los alrededores, por lo que desaconsejó la conquista de la misma. Por Breve Pontificio de Gregorio XIII del 5 de febrero de 1576, Melilla pasó a ser parte de la diócesis de Málaga. La Virgen de la Victoria es patrona de Málaga desde la Reconquista por los Reyes Católicos en el siglo xv. En Melilla se construyó una ermita dedicada a la Virgen de la Victoria patrona de Melilla. La Virgen de la Victoria se encuentra en la Real y Pontificia Iglesia de Santa María en su Purísima Concepción. Su festividad se celebra el 8 de septiembre.

Vamos a dar un pequeño salto en el proceso de la fecunda historia de Melilla, para posicionarnos en los siglos XX y XXI.

En enero de 1911 Alfonso XIII visitó Melilla por segunda vez, acompañado del presidente del Gobierno, José Canalejas. También visitó los territorios ocupados por España y el monumento de Taxdirt.Entre junio y 1911 España ocupó Tetuán, Larache, Alcazarquivir y Arcila. El 30 de marzo de 1912 Francia y el sultán Abd Al-Afiz firmaron el Tratado de Fez, por el que se creaba el Protectorado francés de Marruecos.Francia llevó a cabo con España el Convenio Hispano-Francés sobre Marruecos, firmado en Madrid el 27 de noviembre de 1912. Esto fue apoyado por Gran Bretaña. Por este convenio se creó el Protectorado Español de Marruecos. Para su gestión se creó en 1913 la Alta Comisaria de España en Marruecos. El primer alto comisario fue el general Felipe Alfau Mendoza.

Los territorios de Ceuta y Melilla y las otras plazas no formaron parte del protectorado, al ser soberanía española.En 1934 el protectorado español había sido dividido en cinco territorios: Yebalá, Lucus, Chauen, Rif y Kert. En 1943 se dividió en cuatro: Yebala, Locus, Rif y Kelaia. Las tropas de los territorios de Yebala y Lucus estaban dirigidas por la Comandancia General de Ceuta y las del Rif y Kelaia por la Comandancia General de Melilla. El 2 de marzo de 1956 finalizó el protectorado francés.

Tras la retirada de Francia, España y Marruecos firmaron el 7 de abril de 1956 la Declaración Conjunta HispanoMarroquí, que acabó también con el protectorado español.En 1956 el monumento de Taxdirt fue guardado en Melilla. En 1967 fue situado en el Cuartel el teniente coronel Fernando Primo de Rivera.En 1995 se produjo la firma del Estatuto de Autonomia de Melilla por lo que Melilla se constituyó como ciudad autónoma cesando su dependencia administrativa a la provincia de Málaga. Sus Majestades los Reyes de España, Juan Carlos I y Sofía, visitaron Melilla el 6 de noviembre de 2007.

Queda demostrada la “españolidad total” de la plaza melillense, que desde tiempos inmemoriales ha pertenecido a la Corona Española, siendo clave en la defensa del territorio de la Península Ibérica, ante las continuas ganas de volver a conquistar Al-Andalus para la causa musulmana. Seguiremos con más columnas conociendo las plazas del Norte de África por la importancia estratégica para toda Europa. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Putin: genocidio en Ucrania Debemos luchar por la libertad del país, orar y hacer todo lo que esté a nuestro alcance por difundir estos hechos El infierno se ha instalado en Ucrania Llegan noticias alarmantes de la persecución y el trato inhumano que sufren las familias gitanas Yo, presidenta Ojalá nuestras mentes cambien algún día y las mujeres y los hombres simplemente sean personas ​Se ha declarado la Tercera Guerra Mundial Ese será el titular que muchos rotativos, en muy poco tiempo destacarán digitalmente o por escrito y nos lamentaremos de un camino que no tendrá vuelta a atrás Plazas africanas: Melilla Queda demostrada la “españolidad total” de la plaza melillense, que desde tiempos inmemoriales ha pertenecido a la Corona Española