Poemas de la escritora y poeta serbia Valentina Novković Traducción del inglés al español a cargo de Jorge Daniel Tejeda Palafox

miércoles, 23 de marzo de 2022

Después de luchar absurdamente Por la libertad que a menudo excluye la vista de la eternidad, Se quedan las sonrisas arrodilladas, los sombreros extrañan lo insignificante, los ojos entrecerrados de compasión buscan excusas en los truenos que no cunden a la debilidad.

Por las victorias Que no se pueden sostener entre las palmas, sus copas mezcladas con veneno En frente de la puerta sin guardias y candados - las cicatrices se curan solas. Cuando oramos

El caballero de la piedad

En el ojo vacilante De cristal, muere el rastro que el caballero de la piedad va regalando desinteresadamente a los valientes

El truco del tiempo

Ella entra abruptamente, Sin que observe La paz y una copa de vino en la mesa, no le molestan los lápices y el papel con chocolate en el que escribí que el viento ya no me ama.

Ella está sentada en una alfombra de lana con risa dibujada en la tercera franja, a ella no le importa lo que los cuervos enojados dirán porque el sol está saliendo antes. No sabrán que aprendí la risa de los búhos y la ira de las ardillas cuando se pelean el mismo hueco del árbol.

Todo lo que soy, está esperando a ser escrito en la corteza de un árbol centenario por la memoria de aquellos que viven del presente, así como yo vivo de nuestro amor. Que entra por todas partes sin conocer El truco del tiempo.

Mientras Dios escucha

Hay algo devastador en la sonrisa del día que lleva el hambre y la oración en el mismo hombro.

En él, una anciana con margaritas y una prímula reza por un bulto de supervivencia, gracia derramada en la palma de tu mano

El mundo tiene las garras Del cisne herido y el olor de la alegría en los ojos de los niños que nadie supo mimar.

Escribe con tinta invisible deletreamos nuevas formas en acuerdos entre sauces y nenúfares. Mientras el Señor escucha.

La cuerda oscilante

Los ojos grises de la vida han olvidado lo que es la felicidad y las pompas de jabón que una niña en silla de ruedas Quiere alcanzar.

A veces, una sonrisa es un hueso roto de ilusión y la piel que es crucificada por una meta superior. Y mas que todo, Es la cuerda oscilante que nos mantiene en pie mientras caminamos sobre el hielo.

Sobre la autora: Valentina Novković (Serbia), se graduó del Departamento de Lengua y Literatura Rusa (segundo idioma inglés). Escribe poesía, cuentos, traduce del ruso al serbio, escribe reseñas. Ha publicado poesía y prosa en muchas revistas en Serbia Književnenovine, Trag, Književnipregled, Brankovina, Buktinja, Stremljenja, Savremenik, Istok, Balkanskevertikale, revistas electrónicas Ekerman, Hyperboreja, Zvezdanikolodvor, Društvoživihpesnika, así como muchas publicaciones literarias y revistas de Rusia, Uzbekistán, Kirguistán, Polonia, Rumania, Macedonia, Kazajstán. Representada en numerosas antologías nacionales y extranjeras, una de las más importantes es la recopilada y traducida al rumano por Leo Butnara, poeta, prosista, ensayista, periodista y traductor, nominado por la Asociación de Escritores Moldavos al Premio Nobel. En la antología mencionada, además de Marina Cvetayeva, Mayakovski, Rilke y otros poetas de fama mundial, están representados dos poetas serbios: ZoranPesić Sigma y Valentina Novković.

Sus poemas han sido traducidos al ruso, inglés, macedonio, rumano, uzbeko, azerbaiyano, coreano y bengalí.Ha publicado tres poemarios Timeless (Draslar, 2014) DroponDrought (Parthenon, 2018) y Puzzles of Tenderness (Liberland, 2021) así como el libro de cuentos TwoHours of Reality(AWS, 2020). Editora de la casa editorial ‘Liberland’, donde ella edita obras de artistas de Serbia y alrededores y traduce obras de autores del área de habla rusa. Periodista del portal Focus News, donde sus interlocutores fueron muchos creadores de Rusia y la ex Unión Soviética.

