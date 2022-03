Creía, pero no estoy ciego Es muy triste lo que ocurre en Ucrania, pero ha ocurrido lo mismo en Afganistán, antes en Siria, Irak, Libia, Yemen, Etiopía... José Enrique Centén

miércoles, 23 de marzo de 2022, 09:12 h (CET) La ceguedad humana está causada por seguidismo propagandístico, ocurre en España, lugar donde una gran mayoría lleva votando a un partido corrupto y sus secuaces desde la muerte del dictador, engañados una y otra vez, así ocurre en estos momentos con la tragedia de Ucrania. Partidos políticos y supuestas organizaciones están haciendo propaganda al más puro estilo comercial pidiendo ayuda para millones de damnificados que huyen dejando atrás, pertenencias y recuerdos, la necesitan perentoriamente por la guerra. Partidos españoles que en sus Comunidades niegan vivienda digna, alimentos, escolarización, Sanidad a niños y mayores, lo mismo votan en el Congreso en contra de Servicios Sociales y Vivienda digna para los españoles. Pero estos partidos utilizan esta debacle para… ¿captar votos donde preparan elecciones?, pues escolarizar, dar incluso nacionalidad y vivienda, se empadronarán y…, después el olvido.

Existe un informe de Eurostat ( www.epdata.es ) que dice, España es el tercer país de la UE con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social infantil, con un 31,3%, solo por detrás de Rumanía y de Bulgaria. Según el estudio, uno de cada tres niños y niñas españoles vive por debajo del umbral de pobreza (60% de la renta nacional), y un 40% de ellos incluso de familias con empleo.En Madrid la Cañada Real, San Cristóbal, hay varios más y así casi en todas las capitales de provincias. La edición 2021 de los Indicadores Urbanos del INE, enmarcados en el proyecto europeo Urban Audit sobre las condiciones de vida en las ciudades de la Unión Europea, incluye a doce barrios de Andalucía entre los 15 con menor renta neta media anual por habitante de toda España…, sin olvidar los núcleos rurales pequeños.

Es muy triste lo que ocurre en Ucrania, pero hace cuatro días, por así decirlo, ha ocurrido lo mismo en Afganistán, antes en Siria, Irak, Libia, Yemen, Etiopía, países subsaharianos, sin olvidarnos de los españoles del Sahara, expulsados tras la Marcha verde en 1975 hacia Tinduf, en tierra argelina, o Palestina que desde 1948 está siendo masacrada su población y no ha habido la misma respuesta, y en la mayoría de los casos está implicada una potencia mundial.

Hoy me avergüenzo de nuestros políticos por su actitud y de ser español por la venda que tienen muchos de mis compatriotas sin ver la manipulación a la que están sometidos.

