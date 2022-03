El avance de las nuevas tecnologías en la gestión del sector hotelero

La evolución de cualquier sector en la sociedad depende de la capacidad de adaptabilidad a las nuevas tendencias y necesidades de las personas. La tecnología se ha convertido en una parte especial de nuestras vidas y la simplificación que provee algunos procesos es determinante para el éxito de una empresa.

Hemos visto como en los últimos años ha incrementado el número de recursos tecnológicos, como Amenitiz, líder en tecnología y software hotelero. Este tipo de herramientas simplifican la gestión de las reservas y aportan rapidez a las tareas que hasta hace algunos años debían hacerse de manera manual.

Sin duda alguna, el perfeccionamiento de estas aplicaciones y software ha dependido de las mejoras en la conectividad, acceso a redes mucho más rápidas y un mejor rendimiento en la transferencia de datos. Sería imposible pensar en reservas online o pagos digitales sin el poder de Internet como un lazo entre todos estos procesos automatizados que hoy en día son conocidos para la mayoría de las personas. A continuación hablaremos acerca de los elementos que han aportado aspectos positivos al sector hotelero.

Eficiencia en la respuesta con chatbots

Un buen servicio de atención al cliente es sinónimo de eficiencia y calidad de servicio. Pero tener un personal constantemente habilitado para la atención online desde webs o plataformas digitales no funcional para algunas empresas. Esto ha generado el surgimiento de chatbots disponibles las 24 horas que permiten realizar reservas virtuales de manera simple y eficaz.



Si queremos acceder a información detallada sobre el hotel, estos chatbots pueden ofrecernos datos sobre los precios, disponibilidad o incluso proporcionarnos la carta del restaurante del hotel. Esto simplifica enormemente la interacción, ofrece información veraz en tiempo real y evita esperas por acceder a una atención personalizada.

No hay duda de que la calidad de la atención humana no tiene comparación, pero puede ser una herramienta que evitará la incomodidad de un cliente que no desea esperar y cuya información solicitada es bastante fácil de proveer. Si aún no conoces esta herramienta, puedes indagar previamente para conocer que es un chatbot y como es su funcionamiento.

Accesibilidad a múltiples OTAs

Algunas plataformas como Amentiz aportan la simplificación de múltiples OTAs que se actualizan constantemente. Para el viajero habitual, este es un recurso muy valioso, ya que, de esta manera, se pueden evitar el overbooking y el hotel puede gestionar de manera mucho más simple cada una de las solicitudes.

El perfeccionamiento de este tipo de software ha conseguido que el manejo de un hotel sea más intuitivo para el encargado. Esto se debe a la incorporación del monitor de reservas integrado con el Channel Manager y el PMS:

● Adicionalmente, se puede manejar el sitio web, logrando una navegabilidad óptima con el objetivo de aumentar la accesibilidad a las reservas directas. De esta manera, los hoteles logran acceder a una autonomía, rompiendo con los vínculos existentes con canales de terceros, y aumentando la accesibilidad y visibilidad de los clientes. ● La agilización de pagos de manera automática también garantiza el rendimiento del hotel, permitiendo realizar reintegros y recibir pagos favoreciendo los pagos directos de manera práctica.

Por lo tanto, este avance tecnológico en el sector hotelero, es de gran importancia para poder gestionar algunos escenarios que se puedan producir en el momento de las operaciones e interacciones.