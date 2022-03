Pedro Sánchez Ahora enciende la mecha de Argelia contra Marruecos y España Jorge Hernández Mollar

martes, 22 de marzo de 2022, 08:56 h (CET) Si algo caracteriza la acción del gobierno de Sánchez es el constante vaivén de sus decisiones y la confusión que esto genera en la sociedad española. Ya durante la pandemia, sus dos fieles escuderos, Fernando Simón y Salvador Illa, se encargaron de agotarnos mental y físicamente con sus idas y venidas interminables en los medios de comunicación, adobadas con las tediosas e insufribles comparecencias ¡aló presidente!, al más puro estilo chavista que eran el reflejo de una personalidad casi kafkiana, más propia de un agente de ventas que de un presidente de gobierno.

Si a ello le añadimos el fantasmagórico comité de expertos o el invento de la cogobernanza para utilizar al Estado en el ensueño federal y republicano en el que vive, el resultado no ha sido otro que la ansiada esperanza de que surja un líder que nos haga recuperar a los españoles la confianza de que somos un gran pueblo en manos del gobernante más trilero de nuestra historia.

Pero superada la pandemia gracias a nuestro esfuerzo personal y y colectivo junto a la inestimable contribución europea, la guerra entre Rusia y Ucrania nos ha devuelto a la cruda realidad de tener que soportar, una vez más, las diatribas del peor presidente imaginable contra el virtual enemigo en el que quiere esconder su ineficacia e ineptitud para hacer frente a los graves problemas que nos agobian: la inflación galopante o la imparable espiral de precios de la electricidad, gas y del petróleo, con el correspondiente empobrecimiento de la población.

A falta de Franco, ahora se ha tirado en plancha toda su tropa gubernamental a culpar a Putin y a la ultraderecha, de la razonable huelga de los transportistas y de todos los males que sufrimos con la paciencia propia de Job. Y por si no fuera poco se enfrenta a nuestro principal proveedor de gas, Argelia, en el contencioso que mantiene con Marruecos sobre la soberanía del Sahara Occidental, situándose a favor de las tesis de quien presiona temerariamente sobre las fronteras europeas de Ceuta y Melilla, para ahogarlas comercialmente al mismo tiempo que las invade con menores marroquíes y subsaharianos, en una conducta claramente delictiva y que atenta contra los derechos humanos y del menor.

Incomprensiblemente y en el peor momento para España, el gobierno filocomunista de Sánchez abre en el norte de África, un nuevo frente en política internacional entre dos países del Magreb, que son especialmente sensibles para nuestros intereses políticos y económicos.

Las consecuencias de todo este despropósito sanchista sobre nuestra economía, sobre nuestra penuria energética e incluso sobre el desabastecimiento de productos nos arrastraría inevitablemente a una crisis de grave desestabilización social y política. Los españoles ya estamos sufriendo en esta cuaresma nuestro particular calvario, solo nos queda esperar en la resurrección… Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cazadores en Madrid O cómo matar e ir de defensores de la vida Ante el atraco oligárquico, redistribuir la riqueza Es el momento de garantizar el poder adquisitivo de salarios y pensiones ​El choz del Sáhara con Ceuta y Melilla al fondo La resolución a tan enconado conflicto requiere ineludiblemente el acuerdo entre las partes Un doctorado familiar Alguno de los que nacimos a mediados de los cincuenta estamos celebrando en estos años un hermoso aniversario Padres tóxicos ​Más vale una palabra a tiempo que cien a destiempo”, (Miguel de Cervantes)