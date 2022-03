"Phoemas" Poesía Bayardo Quinto Núñez

lunes, 21 de marzo de 2022, 09:55 h (CET) 1. VISITA EN LA CÁRCEL 1975

Fue una mañana, y ese tiempo así discurría: "había sido una noche de reconstrucción para mantener definido quisiera haber ido más allá. Nada hago, lo que pesa en este aislamiento, inactividad, pero si lleno de muchas ilusiones de libertad. Era un día que llegaba. El llavero carcelario llamó, tiene visita, era la primera y última, llegaba la visita, que observaba con ojos tristes, llevó una comida "chicharrón con yuca", y al ver la inclemente realidad, con voz compungida dijo:" saldrás de aquí". Se fue ese tiempo, y al día siguiente volvió, solo se que salió de esa cárcel. Era la libertad.

2. HABITANTES DE LA MISMA CELDA

Espacio lóbrego, sin corazón, esa prisión en 1975 convulsionaba por la calentura. Una conciencia me auxilió, con medicamento: "Desenfriol", y tirado en el piso gélido me llevó hasta su espacio: quién eres jovencito, no respondí nada, estaba moribundo. En esa horrenda celda don Guillermo Bermúdez (q.e.p.d) me salvó la vida. Una vez estable pude decirle mi nombre. Fueron tres largas semanas como habitante de esa celda putriñez, pero me salvó mi amigo.

3. LAS TENDENCIAS DE LA VIDA

Interrumpe sus sórdidas Intenciones como náufrago que su propia sombra la cobija dónde los relámpagos en el estallido de nova realidad, y que, nos de clases para buscar la paz verdadera, no la tormenta de contradicciones, generadora de lágrimas. Y, que la oscuridad sea un ataúd dónde sea echada ,y, la paz como militante de vida y no de muertes como razón.

4. EL FRANCOTIRADOR

El francotirador dice: en la guerra he matado cienes. Se han escondido detrás de mí, en la ignorancia del pueblo que huye para salvarse, siendo el mejor espejo que dibuja ese retrato cruel de la guerra, de sus peripecias, desastres, aventuras. No se escondan detrás de mi, no más muertes finalizó el francotirador.

