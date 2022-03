Pobreza, universidad e innovación Siempre estaré agradecido con quienes se prodigan bondadosamente en los libros de su autoría Abel Pérez Rojas

lunes, 21 de marzo de 2022, 09:46 h (CET) Recién ha salido a la circulación Entre la pobreza, la universidad y la innovación, el más reciente libro de mi amigo Salvador Calva Morales, publicación que es un ejercicio reflexivo en torno a problemáticas, rutas de transición, soluciones y, sobre todo, una visión educativa de todo ello. Parte del aporte del ejemplar consiste en que fue escrito hace cinco años, en un mundo muy distante a la realidad parida por el bicho de Wuhan, pero, mantiene una vigencia y pertinencia con precisión de relojero suizo.

El trabajo de Salvador es una especie de cápsula en el tiempo que, disparada por las condiciones de su “aquí y ahora”, hace planteamientos lúcidos que trascienden el presente cortoplacista de algunos análisis extremadamente técnicos. Sí, una cápsula que transita enhebrando los puntos finos de las necesidades materiales de la sociedad y las reprogramaciones generadas desde la educación permanente.

Lanzada la cápsula, muta de proyectil a una estructura de diseño moldeable que se acopla a las vicisitudes de las diferentes circunstancias y análisis de quienes le lean. Su diseño moldeable se debe a que el libro es un compendio de artículos breves de corte periodístico que pueden abordarse en el orden que desee el lector, sin que por ello altere las tesis sostenidas por el autor.

“¿Qué mundo queremos tener en el 2050?”, “Sin miedo a las equivocaciones”, “La necesidad hace parir al hombre”, “La pedagogía del futuro”, “El espejismo de la graduación”, “Matemáticas por el juego”, son solo algunos de los títulos de los artículos que componen este complejo coctel de provocaciones de quien también es rector del Sistema Universidad Mesoamericana (UMA).

Salvador se vuelve a prodigar en este ejercicio especulativo, mejora su calidad de esgrimista dialógico y da continuidad a la tarea emprendida en su primera publicación: Reflexiones educativas para las nuevas generaciones (UMA. 2019).

Algo más llamó mi atención del libro. Se hace bajo la visión sistémica de la conformación de la Colección Biblioteca Salvador Calva Morales, por ello, en el lomo de la impresión aparece el número 2. Es decir, se entiende que el primer libro es el aparecido en 2019, pero¿vienen más libros?, ¿cuántos más? La respuesta a esa y otras interrogantes solo las sabe Salvador, pero, su visión podría estar consolidando una metodología pensada desde la gestión de la información, las sociedades del saber, la educación permanente y la prospectiva. Por si fuera poco, el libro empieza con los sesudos análisis de los escritores uruguayos: Jorge Nández y Gabriel Vieira.

De Gabriel Vieira, autor de la novela El Niño Atlántico, tomo algunas de sus líneas escritas para el libro de Calva Morales: “Estos ensayos sobre la cruda realidad de la sociedad mexicana y los necesarios caminos para salir de ella nos hace meditar acerca de lo valioso de estar vivos. Con las últimas palabras de esta reflexión se cierra el ensayo del Dr. Salvador Calva Morales y se abre el desafío de nuestra propia trayectoria histórica, que, en buena parte, en tiempos actuales, es responsabilidad propia. Las consecuencias de renunciar a una responsabilidad individual en la vida pública son múltiples y todas dañinas. Todos podemos ser imprescindibles en ciertos lugares y ciertos momentos. El mayor mal de la humanidad es la ignorancia y de ella solamente se sale con educación y sostén material”.

No me cabe la menor duda de que la vigencia del libro perdurará muchos años más pese a los entornos cambiantes y a los desafíos de nuevo cuño. Por cierto, el próximo día 22 del mes en curso, a las 17 horas, se presentará el libro en el Salón Chezar, del Hotel Aristos, ubicado en la Avenida Reforma, número 533 del Centro Histórico de la ciudad de Puebla. En la mesa de presentación se contará con los comentarios de la periodista y académica, Mireya Ramírez Martínez; del maestro en Semiología, Luis Manuel Pimentel, las participaciones a distancia de los prologuistas montevideanos y la de un servidor.

Esa misma semana, el viernes 25, a las 12:00 horas, será presentado en el auditorio de la Universidad Jean Piaget, ubicado en la calle Miguel Lerdo, número 599, esquina Nicolás Bravo, Centro Histórico del Puerto de Veracruz.

