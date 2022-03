Llega “Tomamos impulso” el blog donde leer, escuchar y ver todo eso que sabes que debes saber Ofrece contenido útil, con un lenguaje cercano, sobre economía doméstica, ahorro, ayuda con tu hipoteca, seguros... Redacción

viernes, 18 de marzo de 2022, 10:55 h (CET) Tomamos impulso ofrece contenido útil, con un lenguaje cercano, sobre economía doméstica, ahorro, ayuda con tu hipoteca, seguros para acompañar en el día a día a sus clientes... O dicho en otras palabras “eso que sabes que debes saber”.

Tomamos impulso, es la unión del banco TARGOBANK y las aseguradoras AGRUPACIÓ y ATLANTIS. Tomamos impulso pone en el centro al usuario, ofreciendo diferentes formas de consumir el contenido: ya sea en formato Podcast, vídeo o artículo. Nace un nuevo espacio para estar informado de eso que sabes que debes saber.







Eso que sabes que debes saber

Bajo este concepto—el banco TARGOBANK y las aseguradoras AGRUPACIÓ y ATLANTIS— han dado un paso más dentro del marco de su iniciativa 'Tomamos impulso', lanzando su propio blog, con el objetivo de ofrecer a sus clientes una plataforma de contenido útil sobre temas quizás menos trendy pero necesarios en el día a día. El blog de Tomamos impulso es el espacio ideal para estar informados sobre temas de actualidad, de manera entretenida, y está dividido en diferentes territorios: ahorro, familia, vivienda, bienestar y ocio. O, dicho en otras palabras: es el sitio donde encontrar eso que sabes que debes saber.

Y es que, como sabes, cuando un tema nos interesa, disfrutamos buscando información, siguiendo cuentas con contenido relacionado, consultando blogs, etc. Pero también hay otros temas de los que tenemos que saber, pero nos da más pereza estar informados. Y es que, si alguien nos explicara todos estos temas de bancos, finanzas y seguros de manera sencilla y entretenida, sería más fácil estar informados ¿no? Pues esa es la idea con la que nace el blog de Tomamos impulso.

Esto no es una suscripción más

Quizás estés pensando que estás suscrito a demasiadas cosas, pero quizás nada te sea tan útil como este blog. Puedes pensar que con esta afirmación nos hemos pasado de pedalada… Pero si una cosa es cierta es que en el blog de Tomamos impulso siempre encontrarás contenido útil, con un lenguaje cercano, sobre: economía doméstica, tips sobre el ahorro (luz, inflación…), ayuda con tu hipoteca, mascotas y seguros, recetas, ideas de planes, y aprenderás sobre cómo cuidar tu bienestar.

Además, te mandan las noticias más interesantes de manera mensual en una newsletter bien completa. Resumiendo la información más destacada. Si leyendo esto, crees que esto te va a venir muuuy, pero que muy bien te dejamos el link directo para suscribirte.

El blog que se adapta a tu día a día

¿Qué se adapta a mí? Pues sí, lo más interesante de todo es que puedes estar informado de diferentes maneras. O bien leer sus artículos, como un blog al uso, o escuchar su podcast de camino al trabajo o incluso, desde el sofá ver una de sus TALKS, entrevistas sobre ahorro, familia, ocio y bienestar, a famosos como Laura Sánchez, Elisabet Benavent (Beta Coqueta)….

