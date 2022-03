La historia no miente La vida se reconstruye porque los pueblos son fértiles… El imperialismo antidemocrático debe morir Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

jueves, 17 de marzo de 2022, 09:56 h (CET) El “Pensamiento Único” va contra natura. La naturaleza lleva consigo la vida y la vida es LIBERTAD. En historia SÍ puede haber suspensos. Es la única asignatura en la que los muertos hablan, el desprecio a las personas queda grabado y la destrucción mantiene la memoria.

La vida se reconstruye porque los pueblos son fértiles… El “Imperialismo” antidemocrático debe morir. Hoy toca desarrollar la LIBERTAD en CONVIVENCIA y RESPETO. Sobran los dictadores, SUSPENDIDOS todos ellos, por enterrar la memoria del dolor y anulación de aquellos que nacieron para VIVIR…, simplemente para VIVIR… La ceguera del hombre actual está en contemplar y no VER, porque VER es INTERIORIZAR y ASUMIR…, lo contrario es la INDIFERENCIA…

Hoy, amaestrados con REDES, nadie puede NEGAR y no ASUMIR la multitud de realidades. Miedo a hablar… miedo a conocer… miedo a expresarse… miedo a tomar decisiones… Sólo queremos seguir viviendo con la LIBERTAD, que deseamos para todos, pero sin compromisos personales. La HISTORIA NO MIENTE…

“El rico en tiempo de tragedia supo ser pobre… El pobre, sin embargo, en tiempo de guerra no supo ser rico”.

Europa pensó que la Segunda Guerra Mundial había establecido las "NORMAS PARA UNA CONVIVENCIA EN LIBERTAD y SEGURA EN EL TIEMPO"…, pero se olvidó de EDUCAR… Se olvidó de SEPARAR el trigo de la paja… Se olvidó que los "Hitler" se repiten con distintos nombres, hoy toca "Putin". ¿Mañana?

