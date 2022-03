Haced lo que os digo, pero no lo que yo hago Sácate la viga de tu ojo, más pronto que señalar la paja del ajeno Manuel Villegas

Mateo en 23,1-12, pone estas palabas en boca de Jesúscuando acomete contra los fariseos que ponen sobre las espaldas de los demás cargas muy pesadas y onerosas, mientras que ellos se permiten ir livianos y sin peso alguno. Que Pedro Sánchez carece del más mínimo decoro y dignidad y que no sabe qué es cumplir con la palabra empeñada es un axioma, y, como tal, no necesita demostración, pero el colmo de la falta de verecundia son las manifestaciones y acusaciones que se ha permitido, sin pudor alguno pronunciar, para criticar el pacto del PP con Vox para formar gobierno en la comunidad de Castilla León. No se ha andado por las ramas, y con toda desvergüenza y descaro ha pronunciado textualmente estas palabras: "Es una pésima noticia para la democracia española y para el propio PP. Esta decisión que han tomado hoy la van a pagar caro en términos políticos porque va a haber mucha gente, hasta incluso votantes del PP, que no entiendan por qué se abre la puerta por primera vez en la historia de nuestro país a un Gobierno de la ultraderecha". ¿Sabes cuántos votantes de tu partido están de acuerdo en que te mantengas en el poder sostenido en la morralla que te soporta? ¿Crees que los socialistas de corazón y no de fuegos fatuos como tú no te pasarán factura al ver a la ruina a la que estás llevando a España, solamente por complacer tu ego y ansia de poder? Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, ha calificado este acuerdo como "el pacto de la vergüenza". ¿Y no es una vergüenza que los comunistas gobiernen España? Que digan EE.UU. que le parece y el grado de consideración en que tienen a Pedro Sánchez? Ya lo vimos trotar durante treinta segundos al lado de Biden como un perrito buscando una caricia. Las críticas han sido duras y acérrimas desde todos los partidos políticos, incluido el PNV, encubridor y aquiescente con etarras. Ya decía Javier Arzallus que unos movían el árbol y otros recogían las nueces, refiriéndose a los tiempos de plomo de ETA. ¿Es posible que nos enteremos de una vez? VOX es un partido político totalmente legalizado y que sepamos, hasta ahora, no ha cometido ningún crimen, atentado o intento de conculcación de la Carta Magna por la que nos regimos. Es la Derecha dela Derecha no como Podemos que de ultraizquierda. Todavía no se la podido acusar de nada, como por ejemplo al PSOE con su corrupción en Andalucía ¿cuántos expresidentes y cargos de menor prestancia están en la cárcel por casos de corrupción en esta comunidadnido de corrompidos durante los treinta y siete años que duró el yugo socialista? En las últimas elecciones fue votado por más cuatro millones de españoles y cada día va ganando más terreno, según las encuestas. No voy a entrar en su programa político, con el que están de acuerdo millones de españoles, porque no viene al caso, pero a Pedro Sánchez le digo que no tiene decencia alguna. Él, sólo él semantiene en el Gobierno con partidos políticos que en muchas naciones de Europa están proscritos. Está aherrojado con Podemos y partidos de la Izquierda más radical como Ezquerra republicana, el brazo político de los etarras como Bildu, sostenido por Otegui, condenado por terrorista. Este Otegui fue condenado a diez años de cárcel por la Audiencia Nacional por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna, bajo las órdenes de ETA y pertenencia a banda armada. El tribunal consideró probado que él y otros líderes abertzales (Rafael Díaz Usabiaga, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto) cumplieron las órdenes de ETA, que les encomendó en 2008 crear un organismo de coordinación y dirección que desarrollara la estrategia de «acumulación de fuerzas soberanistas» ordenada por ETA. Esta comisión estaba «instrumentalizada, ideada y tutelada» por la banda terrorista". Nuestro Refranero es sumamente rico y tiene dichos aplicables a casi todos los momentos de la vida. Uno de ellos es: "Dime con quién andas y te diré quien eres". Tú te apoyas y andas con filoetarras, separatistas, comunista y gente de la peor jaez, cuyo único propósito es destruir a España. Te lo diré en latín, sin traducir por lo entendible que es: "Qui cum pueris pernoctat excrementatus alboreat". Límpiate tú primero y adecenta tu casa antes que decir que la de otros anda emporcada y sácate la viga de tu ojo, más pronto que señalar la paja del ajeno.

