​Las compraventas de vivienda cogen brío en toda España Se estima que los chalés son los más demandados Redacción

martes, 15 de marzo de 2022, 10:19 h (CET) Una de las curiosas consecuencias de la actual pandemia, que parece ya estar dando sus últimos coletazos, es el incremento en el número de compraventas de viviendas, pues parece haberse desatado una auténtica fiebre. Así, el confinamiento nos ha obligado a mirar con lupa nuestras viviendas y muchas de ellas no han pasado el examen. Tanto es así que la compraventa de viviendas se ha disparado en un 34,6 % durante este pasado año con respecto al anterior.



En este sentido, se han consumado hasta un total de 565.523 operaciones, algo que no sucedía desde el inicio de la crisis económica en 2007, según los recientes datos que ha hecho públicos el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Lo cierto es que permanecer más tiempo en casa nos ha obligado irremisiblemente a una cosa: ahorrar. El hecho de que hayamos prescindido de viajes y hayamos salido mucho menos a cenar o a disfrutar de cualquier evento social o cultural nos ha servido para gastar mucho menos y ahorrar de una manera nunca vista.

En concreto, desde el Observatorio de Ahorro Familiar aseguran que hemos llegado a guardar más de un tercio de nuestra renta en el año 2020. No obstante, esto parece estar cambiando y muchos ya han decidido en qué van a invertir el dinero guardado tan precavidamente. Sí, en una nueva vivienda, sobre todo en una que disponga de terraza o jardín y cantidades ingentes de iluminación natural.

De hecho, se estima que los chalés son los más demandados. Así, en Castilla y León nos topamos que una de cada cuatro operaciones de esta región tiene por objeto un chalé o una vivienda unifamiliar que son las que mejor se ajustan a los requerimientos de esta era de inminente poscoronavirus.

Por supuesto, la obra nueva en Valladolid no escapa de esta tendencia y también está recibiendo constantes miradas. De hecho, es tal el interés que los proyectos y promociones no cesan de crecer como certifica el hecho de que durante las primeras semanas de enero se hayan otorgado permisos de obra nueva para un total de 115 viviendas.

Parece que la tendencia se consolida, pues durante 2021 se concedieron un total de 1.546 permisos, un 42 % más que las que se expidieron en 2020. En suma, todo un hito en la ciudad que ya comienzan a saborear los nuevos propietarios.

En definitiva, y como decíamos al inicio, la compraventa de viviendas ha subido en toda España. Además, ha sido especialmente acusada en determinadas regiones como La Rioja (un 42,7 %), Andalucía ( 42,5 %), Cantabria (38 %) y Madrid (37,4 %).

