Vuelve World Art Dubái 2022, la feria de arte contemporáneo más diversa del mundo

¿Codearse con los mayores coleccionistas y expertos de arte? ¿Descubrir las maravillas que esconden las obras de grandes artistas y jóvenes promesas del mundo? El World Trade Center de Dubái acogerá, del próximo 16 al 19 marzo, la feria de arte minorista contemporáneo más grande de la región: World Art Dubai. Lugar donde se presentarán las novedades de empresas de Emiratos Árabes Unidos e internacionales relacionadas con los diversos sectores propios del arte.

Ideal para ampliar una galería personal o iniciarse en el mundo del coleccionismo, el World Art Dubai vuelve en su octava edición como protagonista de la Dubai Art Season, con el objetivo de hacer que el arte resulte accesible a un público más general, de modo que se podrán encontrar piezas incluso por menos de 100€.





En su edición más grande y diversa, el World Art Dubai albergará más de 4.000 obras de arte, más de 300 galerías de renombre y más de 160 artistas solistas, provenientes de más de 50 países, todo en un mismo recinto. Las piezas expuestas, de todo tipo y estilos, desde arte urbano hasta caligrafía árabe, pretenden fomentar el pensamiento inspirado a través de una colección de pinturas, grabados, esculturas, arte callejero y digital que presenta una plataforma inaugural NFT (Non-Fungible Token). Desde activación artística hasta presentaciones en vivo, charlas y talleres, hay una paleta de diversión para todo tipo de público bajo un mismo techo.



Dubai Art Season incluye un conjunto de iniciativas y eventos creativos que se han estado organizando en todo Dubai bajo el lema Take a Walk on the Art Side, durante los meses de febrero y marzo. Estos proyectos transformarán el emirato en una "exposición de arte abierta" que invita a ciudadanos, residentes y visitantes a disfrutar de experiencias únicas en el mundo. La participación de artistas de los artistas más destacados y prometedores de Emiratos Árabes Unidos y del mundo en estos eventos está llamada a enriquecer el próspero panorama artístico del emirato.