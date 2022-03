Veintitrés ideas, pensamientos, frases Reflexiones Bayardo Quinto Núñez

lunes, 14 de marzo de 2022, 11:04 h (CET) 1. Cuando es parida y publicada una obra es el nacimiento de una nueva vida. Bien sea: un libro, un pohema, cuento, teatro, opiniones ,música y etcéteras...!

2. La verdad no vive escondida, se sabe algún día.

3. Las obras de cultura, son una gota que caen permanente y recogen un dardo fecundo en el sentimiento y alma de la humanidad.

4. Las personas espirituales o de bien, no usan su energía para beneficiar el mal.

5. Lo que está escrito y se seguirá, se efectúa para dar amor total, para agrandar el nexo de las expresiones legítimas entre el escritor, lo escrito, el lector, y la sociedades para su bienestar.

6. Si fuéramos los seres humanos en su mayoría comprensivos, viviríamos en otro mundo.

7. Ojalá esta nueva vuelta que está dando el planeta por siempre, una a la humanidad, que está fracturada.

8. La tierra cuelga sobre nada, en un vacío, pero no se derrumba.

9. Los gobernantes del planeta, a sus pueblo le deben respeto, no humillaciones.

10. El verdadero ciudadano anhela que, su país continúe desarrollándose en todo, no hay que quedarse en casa, es la oportunidad de decirle sí al progreso y al futuro.

11. Todas las realidades cotidianas, tienen su propio sabor cultural, que hace abrir campos nuevos para el desarrollo de la cultura de las artes, y desarrollo de los países.

12. La idea es que la sensatez debería prevalecer, en tanto que, la prepotencia, soberbia por tener el poder, no.

13. El fanatismo corre el riesgo de que, se vaya a acrecentar en un futuro por falta de aclaración.

14. Con lo cotidiano, el ser social capta, aprende a imprimir sus pensamientos con su propio sello, echa a volar su mente y nace el invento, creación.

15. Dialogando, se llega al asidero de la verdad y se descobija la mentira.

16. Han transcurrido siglos y siglos..., y aunque hemos asistido al nacimiento, la plenitud y la muerte de muchos mundos aún pecamos de ser adolescentes cuando pensamos.

17. La envidia, el egoísmos nunca dan pase al humanismo no deja existir, vivir. Mientras, la unidad esté rota, al ser humano no se le podría restituir lo que en derecho le corresponde.

18. Lo que se trata es de hacer cambiar, de lo bueno a lo mejor, ya que, la verdadera esencia oscila en eliminar la contradicción que tropieza a la conciencia y su sentimiento.

19. Toda sociedad, está sentenciada a fenecer si cesa su producción de bienes materiales, esa es la base de la vida de los pueblos.

20. Lo abstracto es incompleto, pero conlleva su propia esencia de verdad.

21. La palabra escrita habla y piensa y deja resultados que discurrir.

22. El mejor regalo de todos los tiempos es la verdadera amistad.

