Incongruentes y estúpidos Mi mensaje en forma de pregunta sería esta: ¿Por qué no se marcha para siempre y deja de arruinar a nuestra patria? Gabriel Muñoz Cascos

sábado, 12 de marzo de 2022, 11:02 h (CET) Todos sabemos que los tiempos que corren son propicios para la aparición en escena de los seres más extraños e inútiles que se puedan dar. Naturalmente son “resilientes, empoderados y amantes de la disrupción progresista de la sociedad embrutecida por el capitalismo”. Y, cómo no, incongruentes y estúpidos en grado sumo. Hoy me voy a ocupar de dos de estos tipos, ambos españoles y de parecida edad.

El primero es un tal Guardiola (51 años), catalán por más señas, separatista y futbolista, por este orden. Cree que fue el número uno y, la verdad, con el paso del tiempo, está quedando en poca cosa. Es tan lerdo que va diciendo que no es español cuando todos saben donde nació. Ahora este “genio” de la majadería ha tomado partido en la invasión de Rusia a Ucrania y echa la culpa de la misma a la OTAN, a EEUU y a Europa. Solo hay que ver un telediario para darse cuenta de la poquedad y mala intención de este individuo que merece toda repulsa por no deplorar los miles asesinatos de niños mujeres y ancianos, en esa despiadada y criminal invasión.

El otro tipo (50 años) es el cateto, plagiador y embustero mayor del reino, que merece también el apodo de incongruente. Fíjense si es incongruente, estúpido y mala persona, que por haber llegado PP y VOX a un lícito acuerdo de gobernación, tras las elecciones enla comunidad autónoma de Castilla León (donde suman la mayoría absoluta) ha pronunciado frases impropias de un demócrata, amenazando al PP por esta decisión y tachando a VOX de ultraderecha cuando él está gobernando en España con un montón de separatistas, proetarras, comunistas y ultraizquierdistas de última generación.

Yo a este tipejo le diría lo que mi abuelo materno decía a las personas que se metían en las vidas ajenas: ¡Limpia tu arroyo que está lleno de basura! Mi mensaje en forma de pregunta sería esta: ¿Por qué no se marcha para siempre y deja de arruinar a nuestra patria? Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.