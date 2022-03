La mitad de los casos de glaucoma en España están sin diagnosticar Esta enfermedad afecta a 80 millones de personas en todo el mundo y supone la segunda causa de ceguera legal en países desarrollados Francisco Acedo

@Acedotor

viernes, 11 de marzo de 2022, 10:12 h (CET) Se estima que la mitad de los casos de glaucoma en España están sin diagnosticar por lo que es fundamental realizar revisiones oftalmológicas que permitan su detección a tiempo para recibir el tratamiento adecuado y evitar el desarrollo de pérdida visual. Así lo advierten desde los especialistas con motivo del Día Mundial del Glaucoma que se celebra el 12 de marzo, con el objetivo de concienciar sobre la importancia del diagnóstico precoz de esta enfermedad que afecta a 80 millones de personas en todo el mundo y supone la segunda causa de ceguera legal en países desarrollados, después de los problemas de retina.

El glaucoma es una enfermedad ocular caracterizada por la pérdida de visión como consecuencia de un daño en el nervio óptico producido por una intolerancia a la propia presión intraocular. “El daño que produce el glaucoma en el ojo es irreversible, de ahí la importancia de que el diagnóstico se realice de forma precoz. Por eso insistimos tanto en la prevención a través de revisiones periódicas que nos permitan detectar su aparición en fases tempranas donde, con un adecuado tratamiento, es posible controlarlo y evitar la progresión de la pérdida de visión”, advierte el doctor Gonzalo Muñoz, director médico de Clínica Baviera. De hecho, hasta el 90% de los casos de ceguera causados por esta enfermedad se podrían evitar con una detección precoz.

Por tanto, es fundamental que aquellas personas con factores de riesgo de desarrollar glaucoma tengan especial precaución y se revisen de forma periódica. Los principales factores de riesgo son la hipertensión ocular (por encima de 21 mm Hg), ser mayor de 50 años y tener antecedentes familiares de glaucoma. Otros factores de riesgo son la miopía, la diabetes y tomar corticoides de manera prolongada. La presión intraocular elevada es el factor de riesgo más importante para la aparición de glaucoma.

Síntomas de glaucoma En la mayoría de los casos, el glaucoma no genera síntomas hasta las fases avanzadas de la enfermedad y por eso se la conoce como la ceguera silenciosa. “Provoca una pérdida de visión de forma lenta y afecta primero a la visión periférica (lateral), llevando a lo que se conoce como visión en túnel o visión en cañón de escopeta. El paciente puede notar dificultad para bajar escaleras o para esquivar algunos objetos”, comenta el doctor Gonzalo Muñoz. La mejor manera de detectarlo es mediante un examen ocular completo, pues una prueba de medición de la presión intraocular no es suficiente ya que una tercera parte de los pacientes con glaucoma no presentan presiones intraoculares elevadas. “Se deben incluir al menos las siguientes pruebas: medición de la presión intraocular, revisión del ángulo de drenaje del ojo, examen del nervio óptico, prueba de visión periférica o campo visual y medición del espesor de la córnea”, explica el experto consultado. Existen distintos tipos de glaucoma siendo el más común de todos y el que afecta al 80% de los pacientes el glaucoma primario de ángulo abierto o crónico simple. “Se produce como consecuencia de una obstrucción lenta en los canales de drenaje del ojo que generan un aumento progresivo de la presión intraocular y el consiguiente daño del nervio óptico. No suele dar señales de alerta hasta fases avanzadas en las que ya es irreversible la pérdida de visión”, asegura el doctor Gonzalo Muñoz. Tratamiento del glaucoma

El tratamiento del glaucoma dependerá de las características de la enfermedad y del paciente, además del momento en el que se haya diagnosticado. “El tratamiento va orientado a rebajar la presión intraocular para frenar el deterioro del nervio óptico y la pérdida de campo visual”, indica el doctor Muñoz. El tratamiento farmacológico con colirios hipotensores suele ser el inicial, pero puede ser preciso emplear cirugía láser (trabeculoplastia) o cirugía convencional (esclerectomía no perforante) que permite crear una nueva vía de drenaje. “La cirugía se valorará en los casos en los que el daño en el nervio óptico sea considerable o cuando se detecte progresión por falta de eficacia o por intolerancia al tratamiento con colirios”, concluye el doctor Gonzalo Muñoz. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La mitad de los casos de glaucoma en España están sin diagnosticar Esta enfermedad afecta a 80 millones de personas en todo el mundo y supone la segunda causa de ceguera legal en países desarrollados Ortodoncia invisible Conoce las mejores opciones en ortodoncia invisible de la mano de un experto AstraZeneca y ALCER presentan el documental “Un silencio que tienes que escuchar” Dirigido por el prestigioso cineasta Daniel Sánchez Arévalo, tiene como objetivo concienciar sobre la Enfermedad Renal Crónica El acceso inmediato a la innovación en los tratamientos del cáncer de riñón, clave para la supervivencia del paciente ​10 de marzo, Día Mundial del Riñón ​La vitamina D podría jugar un papel imprescindible en la fertilidad masculina y femenina Existe una alta prevalencia de deficiencia de hormona D entre mujeres que se someten a un tratamiento de fecundación in vitro (FIV)