Intimidaciones absurdas Desde la intimidación a la destrucción nos acecha gente degenerada Rafael Pérez Ortolá

viernes, 11 de marzo de 2022, 10:04 h (CET) Cuando nos vemos privados paulatinamente de las explicaciones, de manera simultánea, se diluyen los razonamientos; las justificaciones o los proyectos del momento dejan de tener un sentido, pierden sus puntos de apoyo. Una persona puesta en esa tesitura percibe la pérdida de sus convicciones, sus luces e ilusiones pierden lustre, pasa a sentirse extrañada, no encontrará habitáculos entrañables. Apunta a quedarse inmersa en el ABSURDO, desprendido de cualquier asidero. En la versión individual acaba por no encontrar sentido a la vida, con sus terribles consecuencias. En aspectos comunitarios, ese desplazamiento al vacío se decanta hacia actuaciones sin fuste que cierran el círculo sobre el núcleo del absurdo.

En contra de la posible idea de liberación al movernos entre expresiones irracionales, sucede todo lo contrario, una atadura sin remisión, por no haber manera de salir de sus enredos. Las supuestas ideas originales se van aislando de las conexiones reales, quedando como simples manías, sin enlace efectivo con el resto de las argumentaciones. Proliferan en las relaciones de la vida social en los ambientes actuales; con la dificultad consiguiente para entablar diálogos fructíferos. En su versión extremosa durante la gestión pública, surgen como auténticas MONOMANÍAS dominadoras, incapaces de flexibilizar sus impresiones. Cuando disponen de fuerza, sólo buscan la manera de imponer sus criterios a la ciudadanía.

Ya de por sí cuesta adentrarnos en el meollo de las cosas, con que no digamos si este está entreverado con intenciones ladinas, subterfugios o maquinaciones pérfidas. Hasta el punto curioso de plantearnos la duda sobre cuál es la mejor fuente para adquirir conocimientos, las informaciones emitidas o los silencios interesados. En la avalancha actual de la emisión de informaciones, destaca ese penoso alarde del carácter sectario de los contenidos; con su reiteración machacona semejan a las peores propagandas de tenebroso recuerdo. El resultado de dichos procedimientos acaba transformándose en un SESGO COGNITIVO de triste realidad. Los hechos se conocen a través de una coloración, perdiendo su hilación con la compleja realidad y su significado.

La importancia de las numerosas concesiones hechas a diario hacia entidades absurdas, mueve muchos de los hilos de cuanto nos involucra con la realidad. Agrandan esos espacios de nadie, en los cuales se desprecia cualquier razonamiento argumentado con franqueza; y por eso, el ensamblaje existencial se torna mera turbulencia. Es bien sabido, los enjuiciamientos son siempre INCOMPLETOS; de ahí la conveniencia de prestarnos cobijo mutuo en esa búsqueda de la mínima estabilidad. Pero el carácter intempestivo de las actuaciones emprendidas se agiganta con la adopción del desvencijado ámbito social como norma. El apego irracional de múltiples sujetos aislados prende en apuestas oportunistas vestidas de libertades.

Tratar de convencer a una persona dista mucho de presionarle a base de diversas estrategias. La INTIMIDACIÓN resulta despreciable desde cualquier ámbito. Por que no tiene en cuenta la dignidad de cada sujeto para la consolidación o no de sus criterios. Y por las carencias de los acosadores, tampoco ellos disponen de la magia eficaz para el acceso al saber absoluto. Como corolario práctico deduciremos el interés por defendernos de dichos atropellos; con la triste dificultad de no disponer de manuales establecidos. Únicamente a base de mantener activadas las cualidades propias iremos avanzando en el camino, con determinados compromisos, soslayando las dificultades progresivas:

BORDEANDO FRONTERAS

Allá en el horizonte ilimitado Donde va el espíritu, Anidan ilusiones Y serpentean enigmas

Buscamos la gran veta particular, Fuente de la resistencia E impulso de rebeldes.

El vigor enardecido Nace en la veta esencial De estar asentado Sobre el brasero crucial.

Inconformista radical Un tanto preocupado, Nunca sobrepasado En el compromiso vital.

Si tiene fronteras el espíritu, Elogiemos el enorme horizonte Abierto a nuestros sueños anhelados Como alimento de los caminantes.

Ante el mínimo descuido se introduce la cuña TOTALITARIA a la hora de relacionarnos; de una manera subrepticia o como franca apisonadora. Desde los ambientes domésticos a las nutridas agrupaciones sociales, se aprecian diferentes grados de esta malhadada tendencia; se corresponden con la falta de respeto a los demás. No resuelve nada hablar de motivaciones, porque ninguna estará justificada por encima de la sensibilidad ajena. Es fundamental detectarlas lo antes posible; dejarlas sin freno supone su engrandecimiento progresivo, por ellas mismas no conocen la limitación. Tampoco es suficiente la denuncia alarmada si no va acompañada de una personalidad enérgica y tenaz para hacerles frente.

De manera lamentable, también por parte de los sufridores de las intimidaciones ladinas se producen conductas propiciadoras de lo que se les vendrá encima. Las denomino PERSPECTIVAS HUIDIZAS, cuando por parte de quien sea, no se les dedica la atención pertinente a los procedimientos encaminados a presionar al prójimo. Los ciudadanos adolecemos en gran medida de esa actitud entre indolente y esquiva. Pero sobre todo es escandalosa entre los gestores políticos, en demasiadas ocasiones se benefician de esa pasividad. Como podemos apreciar con toda crudeza y a diario, sus consecuencias se van desplegando por los diversos sectores; siendo muy costoso desprenderse después de ese lastre.

